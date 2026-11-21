Tulsi Vivah 2026: हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है. इस दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है. मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से घर में सुख-शांति और खुशहाली आती है. खासतौर पर सुहागिन महिलाओं के लिए यह दिन बेहद खास माना जाता है. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना के साथ माता तुलसी की पूजा करती हैं. ऐसे में अगर आप भी तुलसी विवाह का पर्व मना रही हैं, तो कुछ खास काम जरूर कर सकती हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में.

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1. माता तुलसी को सुहाग का सामान चढ़ाएं

तुलसी विवाह के दिन सुहागिन महिलाओं को माता तुलसी को लाल चुनरी, सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी और अन्य सुहाग की चीजें अर्पित करनी चाहिए. मान्यता है कि ऐसा करने से माता तुलसी का आशीर्वाद मिलता है और वैवाहिक जीवन में सुख बना रहता है.

2. तुलसी के सामने जलाएं घी का दीपक

इस दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाएं. दीपक जलाते समय माता तुलसी से परिवार की सुख-शांति और खुशहाली की प्रार्थना करें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी के पास दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है.

3. माता तुलसी की करें परिक्रमा

तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी की पूजा करने के बाद उनकी परिक्रमा करें. इस दौरान परिवार की खुशहाली और पति की लंबी उम्र की कामना करें. परिक्रमा करते समय मन में माता तुलसी का ध्यान रखें.

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4. तुलसी-शालिग्राम विवाह में जरूर हों शामिल

अगर घर में तुलसी विवाह का आयोजन हो रहा है, तो सुहागिन महिलाओं को इसमें जरूर शामिल होना चाहिए. माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को दूल्हा-दुल्हन की तरह सजाएं. इसके बाद पूरे विधि-विधान से विवाह की रस्में पूरी करें. इस दौरान भगवान विष्णु और माता तुलसी से सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मांगें.

5. जरूरतमंदों को करें दान

तुलसी विवाह के दिन अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या अन्य जरूरी चीजों का दान करें. हिंदू धर्म में दान-पुण्य को शुभ माना गया है. मान्यता है कि इस दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है.

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