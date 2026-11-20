बिहार में 'नीतीश सेतु' के उद्घाटन को लेकर सियासत तेज हो गई है. जिस पुल का नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर रखा गया है, उसी के उद्घाटन से जुड़े बिहार सरकार के विज्ञापन में उनकी तस्वीर नहीं होने पर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं. अब बीजेपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए जवाब दिया है. बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार शर्मा ने कहा कि पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखना ही नीतीश कुमार के प्रति सबसे बड़ा सम्मान है.

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नीरज कुमार शर्मा ने कहा, "राजद का आरोप बेबुनियाद है. कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स-लेन पुल, जिसकी लागत करीब 5 हजार करोड़ रुपये है और लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है, उसका नाम एनडीए सरकार ने 'नीतीश सेतु' रखा है. नामकरण ही नीतीश कुमार जी के प्रति सबसे बड़ा सम्मान है."

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बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि अगर नीतीश कुमार का अपमान करना होता तो पुल का नाम उनके नाम पर रखा ही नहीं जाता. तस्वीर लगना या न लगना कार्यक्रम के प्रोटोकॉल और स्वरूप पर निर्भर करता है. उन्होंने एनडीए में एकजुटता का दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार उनके वरिष्ठ नेता हैं. नीरज कुमार शर्मा ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वह नीतीश कुमार के साथ थी, तब उनका सम्मान नहीं किया. आज विकास की हकीकत से भागकर तस्वीरों की राजनीति कर रही है. बिहार की जनता ऐसे आरोपों को नहीं मानती.

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विज्ञापन में नीतीश कुमार का नाम और तस्वीर नहीं

दरअसल, बिहार सरकार ने अखबारों में नीतीश सेतु के उद्घाटन को लेकर विज्ञापन प्रकाशित कराया है. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल जनरल सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एनडीए के घटक दलों के नेता जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के नाम हैं. लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम और तस्वीर विज्ञापन में नहीं है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को वैशाली के राजापाकर में जनसभा को संबोधित करेंगे. इसी दौरान नीतीश सेतु का उद्घाटन भी होना है. नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा था कि उनके पिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटना एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाएंगे. हालांकि, राजापाकर के कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया था.

तेजस्वी यादव और RJD ने भी उठाए थे सवाल

नीतीश सेतु के नामकरण को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि नीतीश कुमार ने 20 साल तक बिहार के लिए काम किया है. यह पुल उन्हें समर्पित है. वहीं, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार के नाम पर पुल का नाम रख देना साफ दिखाता है कि उन्हें राजनीतिक तौर पर खत्म कर दिया गया है.

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आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी सरकारी विज्ञापन और कार्यक्रम में नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं होने पर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था, "अजीब विडंबना है कि जिस आदमी के नाम पर पुल का उद्घाटन होना है, नीतीश कुमार की न तो सरकारी विज्ञापन में तस्वीर है और न ही जहां रैली हो रही है, वहां उनकी कोई तस्वीर है. बिहार में सरकार एनडीए की है, लेकिन कल के कार्यक्रम का आयोजन ऐसा लग रहा है कि यह केवल बीजेपी का कार्यक्रम है. बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि माल महाराज का और मिर्जा खेले होली."

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