चीन की एक बड़ी यूनिवर्सिटी ने अपने छात्रों पर नजर रखने के लिए ऐसा हाईटेक सिस्टम लगाया है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. इस सिस्टम की खास बात यह है कि यह सिर्फ क्लास में छात्रों की मौजूदगी ही नहीं गिनता, बल्कि यह भी पता लगाने की कोशिश करता है कि कौन छात्र टीचर की तरफ देख रहा है और कौन नीचे सिर करके बैठा है. यानी क्लास में कौन ध्यान दे रहा है और किसका ध्यान कहीं और है, इसका हिसाब भी रखा जा रहा है.

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इस सिस्टम को लगाने के लिए यूनिवर्सिटी ने 3 करोड़ युआन से ज्यादा खर्च किए हैं. भारतीय रुपये में यह रकम करीब 270 करोड़ रुपये बैठती है. हालांकि, छात्रों की निगरानी के इस तरीके को लेकर चीन में ही बहस छिड़ गई है. कई लोगों ने इसे पढ़ाई के नाम पर जरूरत से ज्यादा निगरानी बताया है.

कौन सी यूनिवर्सिटी लेकर आई यह अनोखा सिस्टम?

यह मामला चीन के जियांग्सू प्रांत की नानजिंग यूनिवर्सिटी का है. यह चीन की प्रमुख यूनिवर्सिटी में गिनी जाती है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) की रिपोर्ट के मुताबिक, यूनिवर्सिटी ने अपनी 100 से ज्यादा क्लासरूम और कुछ सार्वजनिक जगहों पर स्मार्ट क्लासरूम सिस्टम लगाया है. इस सिस्टम में कई कैमरे लगाए गए हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से क्लास में होने वाली चीजों पर नजर रखते हैं. इसका मकसद क्लास में छात्रों की उपस्थिति, देर से आने और पढ़ाई के दौरान उनके ध्यान जैसी चीजों का रिकॉर्ड तैयार करना है.

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कैसे पता चलता है कि छात्र पढ़ रहा है या नहीं?

इस सिस्टम का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला फीचर 'हेड-अप रेट' है. आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि क्लास में कितने छात्र अपना सिर उठाकर टीचर की तरफ देख रहे हैं. मान लीजिए किसी क्लास में 100 छात्र बैठे हैं. इनमें से 70 छात्र टीचर की तरफ देख रहे हैं और बाकी 30 नीचे मोबाइल, लैपटॉप या अपनी कॉपी में देख रहे हैं. ऐसे में सिस्टम 70 फीसदी हेड-अप रेट दिखा सकता है.

इस तरह कैमरों और एआई की मदद से यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि क्लास में कितने छात्र पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं. इसके अलावा यह सिस्टम छात्रों की हाजिरी और क्लास में देर से पहुंचने का रिकॉर्ड भी तैयार करता है.

100 से ज्यादा क्लासरूम में लगाए गए कैमरे

रिपोर्ट के मुताबिक, यूनिवर्सिटी ने इस स्मार्ट सिस्टम को अपग्रेड करने में 3 करोड़ युआन से ज्यादा यानी करीब 4.6 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं. भारतीय मुद्रा में यह रकम लगभग 270 करोड़ रुपये है. इस सिस्टम के तहत क्लासरूम में कैमरे और एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. यूनिवर्सिटी का कहना है कि इस तकनीक का इस्तेमाल पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर बनाने, ऑनलाइन लेक्चर की सुविधा देने और अलग-अलग कैंपस के छात्रों के बीच पढ़ाई से जुड़ी बातचीत को आसान बनाने के लिए भी किया जा सकता है.

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छात्रों की प्राइवेसी को लेकर क्यों उठे सवाल?

इस सिस्टम की जानकारी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए. कई लोगों का कहना है कि किसी छात्र का लगातार टीचर की तरफ देखना जरूरी नहीं कि वह पढ़ाई में ध्यान दे रहा हो. उदाहरण के लिए, कोई छात्र नीचे देखकर नोट्स बना रहा हो सकता है या किसी जरूरी सवाल के बारे में सोच रहा हो सकता है. ऐसे में सिर्फ सिर की दिशा देखकर यह तय करना कि वह पढ़ रहा है या नहीं, कितना सही है?

कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि क्लासरूम में लगातार कैमरों से निगरानी करने से छात्रों की प्राइवेसी प्रभावित हो सकती है. वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि पढ़ाई का माहौल बेहतर बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल गलत नहीं है, लेकिन इसकी एक सीमा होनी चाहिए.

क्या यूनिवर्सिटी ने बदला अपना फैसला?

इस विवाद के बीच यूनिवर्सिटी ने 4 नवंबर को छात्रों के 'हेड-अप रेट' की गणना बंद करने का फैसला किया था. यानी अब छात्रों का सिर उठाकर टीचर की तरफ देखने का प्रतिशत मापने वाला फीचर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. यूनिवर्सिटी ने यह भी स्पष्ट किया कि छात्रों की हाजिरी का डेटा उनके नंबरों से जोड़ने की बात सही नहीं है. साथ ही उसने कहा कि सिस्टम के जरिए बिना अनुमति चेहरे या दूसरे बायोमेट्रिक डेटा को इकट्ठा करने और फेस रिकग्निशन करने का दावा भी सही नहीं है.

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हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि क्लासरूम में लगे सभी कैमरे हटा दिए गए हैं. अटेंडेंस और स्मार्ट क्लासरूम से जुड़ी दूसरी सुविधाओं का इस्तेमाल जारी रह सकता है. इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या तकनीक की मदद से छात्रों की पढ़ाई पर नजर रखना सही है या फिर इससे उनकी आजादी और निजता प्रभावित हो सकती है?

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