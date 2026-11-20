अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा कई मायनों में चर्चा में रही. इस दौरान उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक ऐतिहासिक बैठक में हिस्सा लिया. लेकिन इस यात्रा के आखिर में एक ऐसा वाकया हुआ, जिसने सबका ध्यान खींच लिया. जैसे ही ट्रंप चीन से अमेरिका लौटने के लिए रवाना होने लगे, व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने पत्रकारों के मोबाइल फोन जमा करा लिए. इतना ही नहीं, चीन की ओर से पत्रकारों को दिए गए बैज और पिन भी वापस ले लिए गए.

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यह कोई सामान्य सुरक्षा जांच नहीं थी. अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ यात्रा करने वाले पत्रकारों के फोन जमा कराना एक असामान्य कदम माना जा रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर व्हाइट हाउस को पत्रकारों के फोन से क्या खतरा था? क्या अमेरिका को चीन की जासूसी का डर सता रहा था?

ट्रंप-जिनपिंग-पुतिन की ऐतिहासिक मुलाकात

ट्रंप की चीन यात्रा के आखिरी दिन गुरुवार को एक ऐतिहासिक बैठक हुई. इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ शामिल हुए. तीनों देशों के नेताओं के बीच इस तरह की यह पहली त्रिपक्षीय बैठक थी.

यह बैठक तय समय से करीब दो घंटे की देरी से शुरू हुई और लगभग 80 मिनट तक चली. बैठक की शुरुआत में ट्रंप ने अमेरिका की पुरानी कूटनीतिक नीति की आलोचना की. उन्होंने इसे 'पुराने तरीके की कूटनीति' बताया और परमाणु हथियारों को कम करने के लिए एक समझौते में दिलचस्पी दिखाई. हालांकि, इस ऐतिहासिक बैठक के बाद ट्रंप की वापसी के दौरान पत्रकारों के फोन जमा कराने की घटना ज्यादा चर्चा में आ गई.

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एयर फोर्स वन में चढ़ने से पहले जमा कराए गए फोन

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन से अमेरिका लौटने के लिए ट्रंप जैसे ही अपने विमान एयर फोर्स वन की ओर बढ़े, व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने पत्रकारों के मोबाइल फोन जमा कराने शुरू कर दिए.एक पत्रकार ने बताया कि सुरक्षा कारणों से फिलहाल उनके फोन ले लिए जा रहे हैं. यह कदम तब उठाया गया, जब ट्रंप का विमान चीन से उड़ान भरने वाला था.

इसी साल मई में भी जब ट्रंप चीन गए थे. तब अमेरिकी कर्मचारियों ने पत्रकारों से चीन की ओर से दिए गए गए सभी बैज और पिन भी ले लिए. साथ ही बर्नर फोन को भी जमा करवा लिया था. इसके बाद इन चीजों को एक डिब्बे में रख दिया गया.

तब पत्रकारों के फोन जमा कराने की घटना इसलिए भी अहम है, क्योंकि चीन में अमेरिकी अधिकारियों को पहले भी साइबर जासूसी का डर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप की मई में हुई बीजिंग यात्रा के बाद व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने अपने बर्नर फोन जमा करा दिए थे. उन्हें आशंका थी कि चीन की ओर से जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर इन फोन में मौजूद हो सकता है.

दरअसल, स्मार्टफोन में ईमेल, मैसेज, संपर्कों, लोकेशन और दूसरी संवेदनशील जानकारियां होती हैं. अगर किसी फोन में जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर मौजूद हो, तो इन जानकारियों तक अनधिकृत पहुंच बनाई जा सकती है.

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यही वजह है कि संवेदनशील विदेशी यात्राओं के दौरान अमेरिकी अधिकारी अक्सर अपने निजी फोन के बजाय बर्नर फोन का इस्तेमाल करते हैं. यात्रा के बाद इन फोन को जमा कराना भी सुरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है.

बर्नर फोन होता क्या है?

बर्नर फोन एक सस्ता और अस्थायी मोबाइल फोन होता है. इसका इस्तेमाल कम समय के लिए किया जाता है और जरूरत खत्म होने पर इसे हटा दिया या फेंक दिया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य बातचीत को निजी रखना या मुख्य नंबर को अलग रखना होता है.बर्नर फोन अस्थायी और सीमित समय के लिए होता है, जबकि आम फोन का इस्तेमाल लंबे समय तक किया जाता है.

हालांकि, इस बार पत्रकारों के फोन जमा कराना असामान्य था. उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि सभी पत्रकारों के फोन क्यों लिए गए या उनमें किसी तरह की सुरक्षा संबंधी गड़बड़ी मिली थी या नहीं.

क्या ट्रंप की किम जोंग उन से भी होने वाली थी मुलाकात?

ट्रंप की एशिया यात्रा के दौरान एक और सवाल चर्चा में था. क्या वह उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे? ट्रंप पहले भी एशिया दौरे के दौरान किम से मिलने की इच्छा जता चुके थे. हालांकि, चीन के शेनझेन में हुए APEC सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात नहीं हुई.

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चीन से लौटते वक्त भी इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी कि क्या ट्रंप वाशिंगटन जाते समय किम से मुलाकात करेंगे. हालांकि, इस मुलाकात को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई थी.

फिलहाल, चीन से लौटते समय पत्रकारों के फोन जमा कराने की घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि अमेरिका को चीन में साइबर जासूसी का कितना डर है. खास बात यह है कि इस बार सुरक्षा के इस कदम का दायरा अमेरिकी अधिकारियों से आगे बढ़कर पत्रकारों तक पहुंच गया.

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