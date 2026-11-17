बिहार में गंगा नदी पर एक और बड़ा पुल बनकर तैयार हो गया है. पटना के कच्ची दरगाह से वैशाली के बिदुपुर तक बने छह लेन के इस पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखा गया है. करीब 14 साल पहले शुरू हुई इस परियोजना का काम अब पूरा हो चुका है. 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. करीब 19.76 किलोमीटर लंबी यह परियोजना बिहार के सड़क नेटवर्क को मजबूती देने के साथ पटना और उत्तर बिहार के बीच आवागमन को आसान बनाएगी.



पूरी परियोजना की लंबाई करीब 19.76 किलोमीटर है. इसमें गंगा नदी पर बने मुख्य पुल की लंबाई करीब 9.76 किलोमीटर है. छह लेन का यह पुल आधुनिक तकनीक से बनाया गया है.



इस पुल के शुरू होने से पटना और वैशाली के बीच सड़क संपर्क बेहतर होगा. खासकर राघोपुर दियारा और आसपास के इलाकों के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी.



नीतीश सेतु का सबसे बड़ा फायदा पटना और उत्तर बिहार के बीच कनेक्टिविटी को मिलेगा. अभी उत्तर बिहार से पटना आने-जाने के लिए महात्मा गांधी सेतु एक प्रमुख रास्ता है. ऐसे में इस नए पुल के शुरू होने से गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव कम करने में मदद मिलेगी.



इसके अलावा वैशाली, हाजीपुर और आसपास के इलाकों से पटना पहुंचना आसान होगा. इससे लोगों के यात्रा समय में कमी आने और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.



इस पुल की कहानी साल 2012 में शुरू हुई थी. उस समय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे. सितंबर 2012 में इस परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई.



साल 2013 में परियोजना के लिए सलाहकार नियुक्त किए गए और फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू हुआ. जून 2013 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने पुल का पूरा प्लान पेश किया गया.



दिसंबर 2014 में केंद्र सरकार से परियोजना को मंजूरी मिली. इसके बाद एशियाई विकास बैंक (ADB) से कर्ज लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ी.



साल 2015 में बिहार सरकार ने परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी दी. अंतरराष्ट्रीय टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद 16 जनवरी 2017 को निर्माण कार्य शुरू हुआ.



इस तरह घोषणा से निर्माण और फिर पूरा होने तक इस परियोजना को लंबा वक्त लगा.



कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल परियोजना पर हजारों करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. इसके निर्माण में एशियाई विकास बैंक और बिहार सरकार ने आर्थिक सहयोग दिया.



परियोजना की स्वीकृत लागत करीब 4,988.40 करोड़ रुपये बताई गई है. इसमें एडीबी की वित्तीय सहायता और बिहार सरकार की हिस्सेदारी शामिल है.

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नीतीश सेतु एक नजर में



कुल परियोजना की लंबाई: 19.76 किलोमीटर

गंगा पर मुख्य पुल की लंबाई: 9.76 किलोमीटर

पुल की चौड़ाई: छह लेन

परियोजना की स्वीकृत लागत: करीब 4,988.40 करोड़ रुपये

परियोजना की घोषणा: 2012

निर्माण कार्य की शुरुआत: 16 जनवरी 2017

उद्घाटन: 21 नवंबर 2026

इस पुल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर 'नीतीश सेतु' रखा गया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसका ऐलान किया था. बिहार के विकास और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में नीतीश कुमार के योगदान को इस नामकरण की वजह बताया गया.

हालांकि, नामकरण को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं. तेजस्वी यादव ने पुल का नाम स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर रखने की मांग की है. उन्होंने नीतीश कुमार के नाम पर पुल का नाम रखने को लेकर भी राजनीतिक टिप्पणी की है.

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करीब 14 साल के लंबे इंतजार के बाद अब नीतीश सेतु आम लोगों के लिए शुरू होने जा रहा है. 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे.

इस पुल के शुरू होने से पटना और उत्तर बिहार के बीच सड़क संपर्क को नई मजबूती मिलेगी. खासकर राघोपुर दियारा जैसे इलाकों के लिए यह पुल आवागमन की बड़ी सुविधा बनेगा. साथ ही गांधी सेतु पर ट्रैफिक का दबाव कम करने और क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति देने में भी इसकी अहम भूमिका हो सकती है.

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