बिजनेस में सफलता हासिल करने के लिए सिर्फ अच्छी डिग्री, फैमिली सपोर्ट या पैसा ही काफी नहीं होता, बल्कि बड़ा सोचने और चुनौतियों से लड़ने का हौसला भी चाहिए. खासकर तब, जब आप ऐसे क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने निकलें, जहां लीडरशिप की कुर्सियों पर ज्यादातर पुरुष बैठे हों.

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वीयू ग्रुप (Vu Group) की चेयरपर्सन और CEO देविता सराफ ने इंडिया टुडे के 'मास्टरक्लास' में कुछ ऐसी ही चुनौतियों और अपने सफर के बारे में बताया. 'सपने सच करने की चाबी' सेशन में उन्होंने कहा कि सपने सच करने के लिए किसी चाबी की जरूरत नहीं है, बल्कि दरवाजा तोड़ना पड़ता है.

24 साल की उम्र में शुरू किया अपना ब्रांड

देविता सराफ की कहानी एक बिजनेस फैमिली से निकलकर अपनी अलग पहचान बनाने की है. उनके पिता राजकुमार सराफ जेनिथ कंप्यूटर्स के चेयरमैन हैं. देविता ने 16 साल की उम्र में ही फैमिली बिजनेस में ट्रेनिंग शुरू कर दी थी. 21 साल की उम्र में वह कंपनी की डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग बन गईं. हालांकि, उनका सपना सिर्फ फैमिली बिजनेस तक सीमित नहीं था.

साल 2006 में महज 24 साल की उम्र में उन्होंने अपना ब्रांड वीयू (Vu) शुरू किया. इसके लिए कैलिफोर्निया और मुंबई में प्रोडक्ट लैब बनाई गईं. कंपनी ने 2012 में स्वारोवस्की क्रिस्टल से सजे लग्जरी टेलीविजन लॉन्च किए. इसके बाद 2018 में 100 इंच का 4K टेलीविजन पेश किया. आज कंपनी के 40 लाख से ज्यादा टेलीविजन बिक चुके हैं. देविता के मुताबिक, उन्होंने बिना किसी बाहरी फंडिंग के वीयू को खड़ा किया.

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फैमिली बिजनेस था, पर सफर आसान नहीं

सेशन के दौरान जब उनसे पूछा गया कि बिजनेस फैमिली से आने के कारण क्या उनके लिए सफलता हासिल करना आसान रहा, तो देविता ने इस सोच को चुनौती दी. उन्होंने कहा कि भारत में कई पारिवारिक कारोबार अगली पीढ़ी को सौंपे जाते हैं, लेकिन अक्सर यह जिम्मेदारी बेटों को मिलती है. देविता ने अपने बचपन का एक अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्होंने घर में अपनी मां और दादी को घरेलू काम करते देखा.

वहीं, पिता या दादा के घर आने पर लोग तुरंत उठकर उनका ध्यान रखने लगते थे. बचपन में ही उनके मन में यह सवाल आया कि आखिर ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा कि उसी समय उनके मन में भी ऐसी पहचान और ताकत हासिल करने की इच्छा पैदा हुई, जिससे लोग उन्हें भी उसी सम्मान से देखें. उन्होंने साफ किया कि उनके परिवार में भाई भी थे और ऐसा नहीं था कि बेटे नहीं थे, इसलिए उन्हें बिजनेस में आगे बढ़ाया गया. उनके भीतर बचपन से ही खुद कुछ करने और अपनी पहचान बनाने की इच्छा थी.

अमेरिका में पढ़ाई के दौरान लैंगिक भेदभाव

देविता ने बताया कि वह 17 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए अमेरिका गई थीं. वहां उन्होंने देखा कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई के दौरान लड़के और लड़कियों को बराबरी का मौका मिलता है, लेकिन जब करियर और लीडरशिप की बात आती है तो अंतर दिखने लगता है. उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के एक लीडरशिप क्लास का अनुभव बताया. करीब 30 हजार छात्रों वाली यूनिवर्सिटी में इस क्लास के लिए सिर्फ 40 छात्रों को चुना गया था.

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उनसे पूछा गया कि उनका रोल मॉडल कौन है. विकल्पों में स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और कुछ दूसरे टेक एंटरप्रेन्योर के नाम थे. देविता को यह देखकर निराशा हुई कि उनमें कोई महिला टेक लीडर शामिल नहीं थी. उन्हें लगा कि अगर वह टेक्नोलॉजी कंपनी चलाना चाहती हैं, तो उनके सामने रोल मॉडल के तौर पर ज्यादातर पुरुषों के नाम ही क्यों हैं? उन्होंने कहा कि उस समय उनके मन में यह सवाल भी था कि क्या इस इंडस्ट्री में उन्हें एक लीडर और बॉस के तौर पर स्वीकार किया जाएगा?

देविता ने बताया कि अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के दौरान उनके ताऊजी ने उन्हें एक ऐसी बात कही, जिसने उनका नजरिया बदल दिया. उन्होंने भारतीय माइथोलॉजी का उदाहरण देते हुए कहा कि लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती जैसी देवियां धन, शक्ति और शिक्षा का प्रतिनिधित्व करती हैं. यानी हमारी परंपरा में भी महिलाओं को बेहद अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं.

देविता ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सवाल उठाया कि जब हमारी संस्कृति में महिलाओं को इतनी महत्वपूर्ण भूमिका में देखा गया है, तो आज ऑफिस में नेतृत्व की कुर्सियों पर उनकी मौजूदगी कम क्यों है? उन्होंने कहा कि कई बार लोग लक्ष्मी जी की तस्वीर तो ऑफिस में लगाते हैं, लेकिन असली जिंदगी में उन्हें नेतृत्व की कुर्सी पर बैठाने से हिचकते हैं.

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महिला होने की वजह से झेलनी पड़ीं चुनौतियां

देविता ने अपने शुरुआती करियर के अनुभव साझा करते हुए बताया कि टेक कॉन्फ्रेंस में कई बार वह अकेली महिला होती थीं. डीलर्स और कारोबार से जुड़े लोगों से मिलने पर भी उन्हें अलग तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ा. कुछ लोगों को यह समझने में समय लगता था कि एक युवा महिला टेक्नोलॉजी बिजनेस की लीडर भी हो सकती है. उन्होंने कहा कि बिजनेस में कई बार उम्र और जेंडर दोनों के आधार पर लोगों की सोच सामने आती है. लेकिन अगर आपके भीतर कोई सपना है और आपको सही समय पर किसी का हौसला मिल जाता है, तो रोजाना आने वाली ऐसी चुनौतियों से लड़ना आसान हो जाता है.

भारतीय ब्रांड को ग्लोबल बनाने का है सपना

देविता ने बताया कि उन्होंने शुरुआत में निवेशकों के पास जाकर फंड जुटाने के बजाय बाजार को समझने पर ध्यान दिया. फैमिली बिजनेस के दौरान वह देशभर में डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और कॉरपोरेट ग्राहकों से मिलती थीं. उस समय उन्होंने महसूस किया कि भारतीय कंपनियों और ब्रांड्स को अक्सर विदेशी कंपनियों के मुकाबले कमतर समझा जाता है. इसी सोच ने उनके मन में एक प्रीमियम भारतीय ब्रांड बनाने का विचार पैदा किया.

उन्होंने कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो में अपना ऑफिस बनाया, जहां से गूगल, नेटफ्लिक्स और हॉलीवुड फिल्ममेकर्स के साथ काम करने का मौका मिला. लेकिन उनका पहला बड़ा कदम भारत में हाई-एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट लैब बनाना था. देविता ने बताया कि उन्होंने इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के साथ मिलकर नए प्रोडक्ट विकसित करने की दिशा में काम किया. इसी प्रक्रिया के दौरान उन्हें अपना खुद का ब्रांड बनाने का विचार आया. उन्होंने कहा कि शुरुआत में यह उनका एक छोटा प्रोजेक्ट था. उस समय उन्होंने तुरंत यह नहीं सोचा था कि वह अपनी अलग कंपनी की CEO बनेंगी.

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सपने पूरे करने के लिए दरवाजा तोड़ना पड़ता है

सेशन में देविता का सबसे अहम संदेश यही रहा कि सफलता के लिए सिर्फ मौके मिलने का इंतजार नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा, 'सपने सच करने की चाबी की कोई जरूरत नहीं है, आपको दरवाजा तोड़ना पड़ेगा.' उनके मुताबिक, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए महत्वाकांक्षी होना और अपने लक्ष्य के लिए आक्रामक तरीके से मेहनत करना जरूरी है. उनकी कहानी यह भी दिखाती है कि पारिवारिक कारोबार का अनुभव होने के बावजूद अपनी अलग पहचान बनाना आसान नहीं होता. इसके लिए बाजार को समझना, अपने प्रोडक्ट पर भरोसा रखना और समाज की पुरानी सोच को चुनौती देने का साहस जरूरी है.

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