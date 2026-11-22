बिहार के हाजीपुर में नीतीश सेतु का उद्घाटन होते ही राजद कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया. प्रधानमंत्री मोदी और अन्य अतिथियों के लौटते ही कार्यकर्ताओं ने पुल पर बवाल शुरू कर दिया. राजद कार्यकर्ताओं ने नीतीश सेतु और बीजेपी के पोस्टर-बैनर फाड़े और प्रदर्शन किया. शनिवार को राजद नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था.

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वीडियो में राजद के कार्यकर्ता 'तेजस्वी यादव जिंदाबाद' और 'लालू यादव जिंदाबाद' के नारे लगाते नजर आ रहे हैं. नीतीश सेतु पर RJD कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे भी लहराए. वीडियो में RJD कार्यकर्ता बीजेपी के झंडों को कुचलते हुए नजर आ रहे हैं.

शनिवार को पीएम मोदी के रवाना होते ही पुल को जनता के लिए खोल दिया गया. जैसे ही पुल खोला गया, राजद कार्यकर्ताओं ने नीतीश सेतु पर पहुंचकर हंगामा किया.

तेजस्वी ने भी साधा निशाना

नीतीश सेतु को लेकर RJD नेता तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा. तेजस्वी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि इस पुल का नाम सिख धर्म के दसवें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह महाराज के नाम पर रखा जाना चाहिए था लेकिन बीजेपी सरकार ने राजनीति के चलते ऐसा नहीं होने दिया. तेजस्वी ने इसे बीजेपी की संकीर्ण सोच बताया है.

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AAP ने भी किया सवाल

इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी भी हमलावर है. पंजाब सरकार में मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि अगर बिहार सरकार नीतीश कुमार को सम्मान देना चाहती है तो इसके लिए दूसरे तरीके भी हो सकते थे. उनका कहना है कि पुल का नाम गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर रखा जा रहा था लेकिन इसे बदल दिया गया. उन्होंने इसे दुखद बताया था और कहा था कि यह किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है.

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