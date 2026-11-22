कभी-कभी किसी जगह पर बिताए गए तीन दिन भी इतने यादगार हो जाते हैं कि वहां से लौटते वक्त पैर आगे बढ़ते हैं, लेकिन मन पीछे छूट जाता है. उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला. यहां पाकिस्तान से आए 500 से ज्यादा हिंदू शरणार्थी श्रीराम कथा सुनने पहुंचे थे. तीन दिन तक कथा चली. रहने और खाने का इंतजाम हुआ. स्थानीय लोगों से मुलाकात हुई.

और पढ़ें

लोगों ने उनका स्वागत किया और अपनापन दिखाया. फिर आया लौटने का दिन. वाहन तैयार थे. लोग अपना सामान लेकर उनमें बैठने लगे. इस दौरान किसी की आंखें नम थीं, तो कोई अपने मेजबानों से मिलकर भावुक हो रहा था. इन लोगों को विदा करने कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी पहुंचे थे. मुलाकात के दौरान वह खुद भी भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि ये पराए नहीं हैं, अपने ही घर आए हैं.

पाकिस्तान से आए इन परिवारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग भी की है. दरअसल, प्रतापगढ़ के कुंडा में बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्रीराम कथा का आयोजन हुआ. इस कथा में शामिल होने के लिए पाकिस्तान से 500 से ज्यादा हिंदू शरणार्थी पहुंचे थे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के आशियाने पर नहीं चलेगा DDA का बुल्डोजर, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

तीन दिनों तक ये परिवार कथा में शामिल रहे. आयोजकों की ओर से इनके रहने और खाने-पीने की व्यवस्था की गई थी. इन परिवारों के लिए यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने का मौका नहीं था. उन्हें यहां स्थानीय लोगों के साथ वक्त बिताने और एक अलग तरह का अपनापन महसूस करने का मौका भी मिला. फिर तीन दिन पूरे हुए और वापसी का समय आ गया.

शरणार्थियों की विदाई के वक्त राजा भैया भी वहां पहुंचे. उन्होंने सभी से मुलाकात की और बातचीत की. एक तरफ पाकिस्तान से आए परिवार अपने मेजबानों से बिछड़ने के कारण भावुक थे, दूसरी तरफ राजा भैया भी भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आए ये लोग उनके लिए पराए नहीं हैं. ये अपने ही घर आए हैं. शरणार्थियों में शामिल महिलाओं ने बातचीत के दौरान बताया कि पाकिस्तान में उन्हें डर के साये में रहना पड़ता था.

उनका कहना था कि कुंडा में बिताए गए ये तीन दिन किसी सपने से कम नहीं थे. यहां रहने और खाने का इंतजाम किया गया. कथा सुनने का मौका मिला और स्थानीय लोगों से खूब प्यार मिला. इस विदाई के दौरान इन परिवारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की. दरअसल, पाकिस्तान से भारत आए इन लोगों के सामने नागरिकता का सवाल अहम है. वे चाहते हैं कि उन्हें भारत में स्थायी रूप से रहने और नागरिकता हासिल करने का रास्ता मिले.

---- समाप्त ----