आजकल जिसे देखो, कंटेंट क्रिएटर बनने का शगल है. हर कोई अपनी जिंदगी की छोटी-बड़ी चीजें दुनिया के सामने लाना चाहता है. मोबाइल का कैमरा ऑन किया, खुद को इंट्रोड्यूस किया और बस तैयार हो गया एक नया कंटेंट. सोशल मीडिया पर हर कोई इसी कोशिश में है कि उसका वीडियो वायरल हो, फॉलोअर्स बढ़ें और कंटेंट क्रिएटर बनकर पहचान के साथ कुछ एक्स्ट्रा कमाई भी हो जाए.

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किसी ने शादी में गाना गाया तो उसका वीडियो बना दिया, किसी ने शादी में खाने का रिव्यू कर दिया. देखते ही देखते वीडियो पर लाखों व्यूज आ जाते हैं. अब तो जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा बचा हो, जो मोबाइल की स्क्रीन तक न पहुंच रहा हो.

सोशल मीडिया पर इसी कड़ी में वीडियो वायरल हुए.बेंगलुरु से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, मामला एक घर में पंखा लगाने पहुंचे इलेक्ट्रिशियन से जुड़ा है. शख्स ने इलेक्ट्रिशियन को घर पर पंखा फिट करने के लिए बुलाया था, लेकिन वहां कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी शायद उसे उम्मीद नहीं थी.

X पर lakshaymehta08 ने वीडियो शेयर किया. वीडियो में वो लिखते हैं कि बेंगलुरु में एक शख्स ने घर में पंखा फिट कराने के लिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाया. लेकिन इलेक्ट्रिशियन ने पंखा लगाने के साथ कुछ ऐसा कर दिया कि शख्स भी हैरान रह गया. उसने पंखे के अंदर के पुर्जों का वीडियो बनाना शुरू कर दिया और कैमरे पर समझाने लगा कि आखिर पंखा काम कैसे करता है. मकसद था इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना.

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Booked an electrician for fan fitting in Bengaluru and guess what? He is a content creator 😳 He started making video of the internal parts of the fan, explaining how fan works to post it on social media. Nowadays, everyone is a content creator 😭 https://t.co/msQFWampy9 — Lakshay Mehta (@lakshaymehta08) November 20, 2026

यानी अब कंटेंट क्रिएटर बनने की होड़ ऐसी है कि पंखा लगाने वाला इलेक्ट्रिशियन भी अपने काम को कंटेंट में बदल रहा है. सोशल मीडिया के इस दौर में शायद ही कोई ऐसा काम बचा है, जिसे कैमरे में कैद करके लोगों तक न पहुंचाया जा रहा हो.

इलेक्ट्रिशियन ने पंखा लगाने के दौरान उसके अंदर मौजूद अलग-अलग पुर्जों को कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं, उसने वीडियो में यह भी समझाया कि पंखे के अंदर के हिस्से किस तरह काम करते हैं और बिजली मिलने के बाद पंखा कैसे घूमता है.

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आमतौर पर इलेक्ट्रिशियन का काम पंखा फिट करके वापस जाना होता है, लेकिन इस मामले में उसने अपने काम को ही एक तरह के जानकारी वाले वीडियो में बदल दिया. उसके समझाने का तरीका भी लोगों को पसंद आया.

वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आज के दौर में कोई भी अपने काम से जुड़ी जानकारी साझा करके कंटेंट बना सकता है. इलेक्ट्रिशियन ने भी अपने रोजमर्रा के काम को ही वीडियो का रूप दे दिया.

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इस घटना ने यह भी दिखाया कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए हमेशा किसी बड़े या असाधारण विषय की जरूरत नहीं होती. कभी-कभी रोजमर्रा के काम से जुड़ी छोटी-सी जानकारी भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ा देती है.

पंखा लगाने आए इलेक्ट्रिशियन का यह अंदाज अब इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच रहा है.

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