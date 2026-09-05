लखीसराय: केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की सुरक्षा में चूक, लोहे का पाइप लहराते हुए भीड़ में घुसा युवक

बिहार के लखीसराय में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के कार्यक्रम में सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है, जहां कुंदर बराज गांव में स्वागत के दौरान एक विक्षिप्त युवक लोहे का पाइप लेकर भीड़ में घुस गया और उसे लहराने लगा. ये देख सुरक्षा में तैनात पुलिस जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को धक्का देकर भीड़ से बाहर निकाला, पाइप छीना और उसे हिरासत में ले लिया.



दरअसल, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह शनिवार को लखीसराय के चानन प्रखंड के कुंदर बराज गांव में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे. जहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक स्वागत कर रहे थे, तभी वहां एक विक्षिप्त युवक लोहे का पाइप लेकर भीड़ में पहुंच गए और पाइप लहराने लगा. युवक को हथियार की तरह पाइप लहराते देख मौके पर भारी अफरातफरी मच गई. वह सीधे मंत्री की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए.



वहीं, पाइप लहराने की वारदात देखते ही मंत्री की सुरक्षा में मुस्तैद पुलिस जवानों ने फुर्ती दिखाई. जवानों ने तुरंत युवक को धक्का देकर भीड़ से अलग किया और उसके हाथ से लोहे का पाइप छीनकर फेंक दिया. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे अपने कब्जे में लेकर निगरानी शुरू कर दी.

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बराज में मजदूरी न मिलने का दावा



पकड़े जाने के बाद युवक ने बताया कि उसने बराज पुल में काम किया था, लेकिन उसकी मजदूरी का पैसा नहीं मिला था. वह अपनी बात रखने के लिए अपने मालिक के पास जा रहा था. वहीं, पुलिस जवानों का कहना है कि युवक मानसिक रूप से बीमार है.

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