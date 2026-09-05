मेट्रो में सफर, बच्चों से बातचीत... 13 साल बाद डीयू के SRCC कॉलेज पहुंचे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के शताब्दी समारोह में शामिल हुए. इस मौके पर पीएम मोदी ने कॉलेज की 100 साल की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि SRCC ने बिजनेस, सार्वजनिक जीवन और समाज के लिए कई पीढ़ियों के नेतृत्व को तैयार किया है. प्रधानमंत्री ने शताब्दी समारोह के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया.
इस दौरान प्रधानमंत्री मेट्रो में अन्य यात्रियों के साथ सफर करते नजर आए. पीएम मोदी SRCC की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे हैं.
श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रमुख कॉलेजों में से एक है. कॉलेज के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कॉलेज के 100 साल पूरे होने पर छात्रों, शिक्षकों, पूर्व छात्रों और संस्थान से जुड़े लोगों को बधाई दी.
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, 'आज का अवसर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए बहुत ऐतिहासिक है. यह देश के शिक्षा क्षेत्र के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है. SRCC का हिस्सा रही कई पीढ़ियां आज यहां एक साथ आई हैं. प्रधानमंत्री ने आगे कहा, 'मैं SRCC के शताब्दी समारोह के अवसर पर आप सभी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं.'
कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर SRCC के योगदान की सराहना की थी. उन्होंने कहा कि वह शाम 7 बजे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे. पीएम मोदी ने कहा कि SRCC ने बीते वर्षों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. कॉलेज ने अकादमिक उत्कृष्टता और संस्थान निर्माण के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है. इसके साथ ही यहां से बिजनेस, सार्वजनिक जीवन और समाज में नेतृत्व करने वाली कई पीढ़ियां निकली हैं.
2013 में भी SRCC आए थे मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का SRCC से पुराना जुड़ाव भी रहा है. इससे पहले वह साल 2013 में कॉलेज आए थे. उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे. अब करीब 13 साल बाद वह प्रधानमंत्री के रूप में SRCC पहुंचे और कॉलेज के 100 साल पूरे होने के समारोह में हिस्सा लिया.
पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे समय हुआ है, जब BJP की ओर से युवा पीढ़ी तक पहुंच बढ़ाने के लिए लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं इससे पहले इसी साल अप्रैल में SRCC के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर कॉलेज की गवर्निंग बॉडी और एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की थी.
उस अवसर पर प्रधानमंत्री ने SRCC के शताब्दी वर्ष को समर्पित एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था. अब शताब्दी समारोह में शामिल होकर उन्होंने 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है. श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रमुख संस्थानों में शामिल है. कॉलेज अपने शताब्दी वर्ष के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है.