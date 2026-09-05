How to Make Aloo Katli: रोज की आलू की सब्जी से हो गए हैं बोर? ट्राई करें पंजाबी आलू कतली, शेफ रणवीर बरार ने बताई रेसिपी

How to Make Aloo Katli: सब्जियों का राजा आलू हर सब्जी के साथ अच्छा लगता है और आलू की सब्जी भला किसे पसंद नहीं होती? भारतीयों घरों में मसालेदार आलू और जीरा आलू की सब्जी अक्सर ही बन जाती है, लेकिन अगर रोज एक ही तरह की आलू की सब्जी खाकर आप भी बोर हो गए हैं, तो इस बार इसे थोड़े अलग अंदाज में बनाकर देखिए. मीठे में काजू कतली तो लोगों को बहुत पसंद आती है, वैसे ही एक बार आलू की कतली की सब्जी ट्राई करें.

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आलू कतली एक स्वादिष्ट और मसालेदार सब्जी है, जिसे बनाना बेहद आसान है. इसमें सरसों के तेल और साबुत मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसके टेस्ट और खुशबू को खास बना देते हैं. इसे आप ब्रेकफास्ट या डिनर में गरमा-गरम रोटी और पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं.

शेफ रणवीर बरार ने पंजाबी आलू कतली की सब्जी की रेसिपी शेयर की है, जिनको फॉलो करके आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं.

आलू कतली बनाने के लिए सामग्री

5-6 मिडियम आलू

2 प्याज

2 बड़े चम्मच सरसों का तेल

1 इंच अदरक

1 चम्मच जीरा

2-3 लौंग

4-5 काली मिर्च

4-5 मेथी दाना

1 बड़ी इलायची

1 हरी इलायची

2 सूखी लाल मिर्च

स्वादानुसार नमक

1 चम्मच देगी लाल मिर्च

½ चम्मच हल्दी

½ चम्मच धनिया पाउडर

¼ कप ताजे टमाटर की प्यूरी

½ चम्मच घी

बारीक कटे धनिया के डंठल

कैसे बनाएं आलू कतली?

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सबसे पहले आलू को छीलकर पतले या मिडियम आकार के टुकड़ों में काट लें.अब एक कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करें. तेल में लौंग, काली मिर्च, मेथी दाना, बड़ी इलायची, हरी इलायची, सूखी लाल मिर्च और जीरा डालकर अच्छी तरह चटकने दें. अब इसमें बारीक कटा अदरक डालें और हल्का भून लें. इसके बाद कटे हुए आलू और स्वादानुसार नमक डालकर कुछ देर चलाते हुए भून लें. आलू जब करीब आधे पक जाएं, तब इसमें कटे हुए प्याज डालें. अब देगी लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं. मसालों को करीब दो से तीन मिनट तक पकने दें. इसके बाद ताजे टमाटर की प्यूरी डालकर मिलाएं और कड़ाही को ढक दें. आलू को स्लो-मिडियम फ्लेम पर तब तक पकाएं, जब तक वे पूरी तरह सॉफ्ट न हो जाएं और मसाला अच्छी तरह आलू पर चिपक न जाए. आखिर में थोड़ा सा घी और बारीक कटे धनिया के डंठल डालकर हल्के हाथ से मिलाएं. तैयार आलू कटली को सर्विंग प्लेट में निकालें और ऊपर से ताजे धनिया की पत्ती से गार्निश करें.

रोटी के साथ आएगा जबरदस्त स्वाद

आलू कतली की सब्जी को आप गरमा-गरम रोटी, पराठे या पूरी के साथ परोसें. साबुत मसालों की खुशबू और सरसों के तेल का स्वाद इस साधारण आलू की सब्जी को बिल्कुल अलग बना देता है और इस सब्जी को बच्चे से लेकर बुजुर्ग सभी मजे से खाएंगे.

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