शुद्धिकरण मामले पर कांग्रेस का बड़ा कदम... 7 सितंबर को दिल्ली में जुटेंगे पार्टी के दलित सांसद

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद सामने आए 'शुद्धिकरण' मामले को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है. 7 सितंबर को कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में होने वाली इस बैठक में देशभर से पार्टी के दलित सांसद शामिल होंगे. जानकारी के मुताबिक, बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे को छोड़कर कांग्रेस के सभी 15 दलित सांसदों के शामिल होने की संभावना है. बैठक में हल्द्वानी की घटना पर चर्चा के साथ आगे की रणनीति पर भी विचार किया जाएगा.

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दरअसल, हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद 'शुद्धिकरण' किए जाने का मामला सामने आया था. कांग्रेस ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे दलित समुदाय के अपमान से जोड़ते हुए विरोध दर्ज कराया है. इसी मामले को लेकर अब पार्टी के दलित सांसदों को एक मंच पर बुलाया गया है.

बैठक में घटना के राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं पर चर्चा हो सकती है. इसके साथ ही इस मुद्दे पर पार्टी की आगे की रणनीति भी तय किए जाने की संभावना है. सूत्रों के मुताबिक, बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस के दलित सांसद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से भी मुलाकात कर सकते हैं. कांग्रेस इस मामले को लेकर लगातार हमलावर है.

दरअसल, 8 अगस्त को हल्द्वानी में कांग्रेस की एक रैली आयोजित हुई थी. इसके बाद एक हिंदूवादी संगठन की ओर से रामलीला मैदान में 'शुद्धिकरण यज्ञ' किया गया था. ADVERTISEMENT आयोजकों की ओर से दावा किया गया था कि रामलीला मैदान में फैली गंदगी और वहां कथित तौर पर लगाए गए सांप्रदायिक नारों के विरोध में यह शुद्धिकरण किया गया.

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वहीं कांग्रेस ने इस शुद्धिकरण को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की दलित पहचान से जोड़ते हुए इसका विरोध किया था. इसके बाद इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई थी. राहुल गांधी ने भी शुद्धिकरण यज्ञ को दलित विरोधी बताते हुए इस पर निशाना साधा था. अब उनकी इसी टिप्पणी को आधार बनाते हुए हल्द्वानी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई है.

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