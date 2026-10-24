बड़बोले अनंत सिंह को JDU ने दिखाया बाहर का रास्ता, अनुशासनहीनता पर कड़ा एक्शन!

बिहार में मोकामा के विधायक अनंत सिंह को जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने छह साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है. उनकी प्राथमिक सदस्यता भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है. इस कार्रवाई के साथ उनकी पत्नी और पूर्व विधायक नीलम देवी को भी पार्टी से निष्कासित किया गया है. अनंत सिंह पर कार्रवाई का आदेश जारी होने से ठीक पहले ललन सिंह, नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे. जिसके बाद पार्टी ने निष्कासन का आदेश जारी किया है.

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अनंत सिंह के खिलाफ यह कार्रवाई विधान परिषद चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार के विरोध में काम करने को लेकर की गई है. पार्टी का आरोप है कि उन्होंने अपने उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार किया और दूसरे दल के प्रत्याशी का समर्थन किया. इसके अलावा उन पर पार्टी के निर्देशों की लगातार अनदेखी करने का आरोप भी लगाया गया है.

पार्टी ने क्या वजह बताई

JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की ओर से 24 अक्टूबर को जारी कार्यालय आदेश में अनंत सिंह पर पार्टी के निर्देशों की लगातार अनदेखी करने का आरोप लगाया गया है. दरअसल, विधान परिषद चुनाव में JDU ने नीरज कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया था, जबकि अनंत सिंह ने जन सुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह का समर्थन किया और उनके पक्ष में प्रचार किया.

पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता माना. आदेश में अनंत सिंह पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ अमर्यादित और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया गया है. इन्हीं वजहों का हवाला देते हुए JDU ने उनकी प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी और उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया.

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नीलम देवी की सदस्यता भी रद्द

JDU ने अनंत सिंह की पत्नी और पूर्व विधायक नीलम देवी पर भी कार्रवाई की है. पार्टी ने उनकी प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए उन्हें छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है. इसके अलावा, नीलम देवी के संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि वह दलविरोधी गतिविधियों में शामिल थीं.

अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश

पार्टी ने अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म करने के लिए भी कदम उठाया है. JDU ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष से भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है.

यहां पार्टी से निष्कासन और विधायक की सदस्यता खत्म होने के बीच अंतर समझना जरूरी है. JDU ने अनंत सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया है, लेकिन उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने का अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है. इस पर संबंधित संवैधानिक प्रक्रिया के तहत निर्णय लिया जाएगा.

ललन सिंह की मुलाकात भी चर्चा में

अनंत सिंह पर JDU की कार्रवाई से ठीक पहले ललन सिंह, नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे. मुलाकात के बाद नीतीश कुमार उन्हें छोड़ने उनके घर पहुंचे, इसी दौरान अनंत सिंह को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने का आदेश जारी हुआ.

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विधान परिषद चुनाव में पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ जाने पर JDU ने अनंत सिंह पर छह साल के निष्कासन की कार्रवाई की है. उनकी पत्नी नीलम देवी को भी पार्टी से बाहर कर दिया गया है. अब अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता पर होने वाली कार्रवाई पर नजर रहेगी. जेडीयू से निष्कासित किए जाने के बाद अनंत सिंह के आवास पर सन्नाटा पसरा है. अनंत सिंह फिलहाल इस मामले पर मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं.

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