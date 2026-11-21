टीवी रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में सलमान खान ने अचानक अपनी शर्ट उतार टीवी दर्शकों को चौंका दिया. सलमान ने 'बॉडी-शेमिंग' के बारे में बात कर रहे थे, जिसका सामना उन्हें और अन्य बॉलीवुड सितारों को ऑनलाइन ट्रोलर्स की तरफ से करना पड़ता है. अपनी बात साबित करने के लिए उन्होंने अपना मेकअप हटाया और शर्ट उतार दी. अब ऐसा ही कुछ सीन पाकिस्तान में भी देखने को मिला.

और पढ़ें

सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है. जिसमें वह अपने वजन को लेकर हो रही आलोचना से दुखी होकर, रोते हुए कैमरे के सामने अपनी बात रखती हैं. उस स्थिति में, वह खड़ी होती हैं, हील्स उतारती हैं, अपना मेकअप पोंछती हैं और तंज कसते हुए कहती हैं, 'अब इस पर एक 'ब्रेकिंग न्यूज़' बनाओ कि बिना मेकअप के मैं कैसी दिखती हूं.'

वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है कि टीवी पर कमबैक के बाद से उन्हें लगातार जिस तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था, यह उसी का सीधा जवाब था. इस चर्चा से पीछे हटने के बजाय, उन्होंने कैमरे के सामने डटकर इसका सामना किया, भले ही ऐसा करने से उन्हें और भी ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता था.

Advertisement

वीना मलिक ने बॉडी-शेमिंग के बारे में क्या कहा?

वजन बढ़ने को लेकर हो रही आलोचनाओं के बीच वीना मलिक की इमोशनल रिएक्शन सामने आया. इससे पहले, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि उन्हें बार-बार 'मोटी' कहा जाता है और उनकी तुलना 'भैंस' से की जाती है. उन्होंने कहा कि खुद इन बातों का सामना करने के बाद ही उन्हें समझ आया कि ऐसी टिप्पणियां कितनी तकलीफदेह हो सकती हैं.

وینا وینا ملک کا ایک ویڈیو کلپ نظر سے گزرا جس میں وہ اپنے وزن پر ہونے والی منفی تنقید سے دلبرداشتہ ہو کر کیمرے کے سامنے آبدیدہ اور جذباتی انداز میں اپنا مؤقف پیش کرتی ہیں۔ اس کیفیت میں وہ جوتے اتار کر کھڑی ہوتی ہیں، وائپس سے اپنا میک اپ صاف کرتی ہیں اور طنزیہ لہجے میں کہتی ہیں کہ "اب بنائیں بریکنگ نیوز کہ میک اپ کے بغیر کیا ہے"۔ یہ منظر دیکھ کر رکنا اور سوچنا پڑتا ہے کہ دوسروں کی ظاہری شکل و صورت پر رائے زنی کے معاملے میں ہم کس قدر بے حس اور بے رحم ہو چکے ہیں۔ ​ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اسکرین کے پیچھے بیٹھ کر دوسروں کے جسم، رنگت، قد اور وزن پر تبصرے کرنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ ہمیں یہ پروا نہیں ہوتی کہ کسی کے بڑھتے یا گھٹتے وزن کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، صحت کے مسائل ہیں، عمر کا تقاضا ہے یا زندگی کے اتار چڑھاؤ۔ بس ایک جملہ پھینک دینا آسان ہوتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ سامنے والا انسان اس بات کو دل پر کتنا گہرا لیتا ہے۔ ​دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم خود ایک ایسی مصنوعی دنیا کے معیار بنا کر بیٹھے ہیں جہاں ہر کوئی ہمیشہ ایک جیسا، ایک ہی وزن کا اور میک اپ میں مکمل نظر آئے۔ مگر جب کوئی حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے اپنا اصل چہرہ سامنے لے آتا ہے، تو وہاں بھی تنقید کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ​شکل و صورت اور وزن کسی انسان کی قدر یا صلاحیت کا پیمانہ نہیں ہو سکتے۔ دوسروں کے حلیے پر طنز کرنے کے بجائے اگر ہم تھوڑی سی ہمدردی اور احترام سے کام لیں، تو شاید کسی کو اپنے جذبات اور وقار کا ایسا مظاہرہ کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ — Nuqta e Nazar - نقطۂ نظر (@fizimughal) November 20, 2026

'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' के अनुसार, वीना मलिक ने कहा कि वह अपने बदलते रूप को लेकर की जा रही टिप्पणियों से तंग आ चुकी हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि वजन का बढ़ना और कम होना जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि लोग उन्हें बार-बार उस बात की याद क्यों दिलाते हैं, जिसके बारे में वह खुद पहले से जानती हैं.

हाल ही में एक बातचीत के दौरान, उन्होंने आलोचकों को चुनौती दी कि वे बिना मेकअप के उनके लुक पर ध्यान दें. उन्होंने कहा कि अगर वे चाहें तो उन्हें मोटी, सांवली या बदसूरत कह सकते हैं. उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि वह इस बात से बहुत परेशान हैं कि लोग हमेशा उनके लुक को लेकर उन्हें जज करते रहते हैं.

Advertisement

वीना मलिक की भावुक रिएक्शन

इस नए वीडियो ने बॉडी-शेमिंग, सेलिब्रिटीज के लुक और महिलाओं पर एक खास तरह का दिखने के दबाव को लेकर नई बहस छेड़ दी है. खासकर तब, जब वे फिर से लाइमलाइट में आती हैं. वीना मलिक की बातों का कई लोगों ने समर्थन किया; उनका मानना ​​है कि किसी के वजन पर बार-बार टिप्पणी करना असंवेदनशील है.

सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने आलोचनाओं का डटकर सामना करने के लिए उनकी तारीफ की, जबकि कुछ अन्य लोग अभी भी उनके लुक पर चर्चा करते रहे. जो उसी समस्या को दर्शाता है, जिसके बारे में वीना मलिक ने बात की थी.

---- समाप्त ----