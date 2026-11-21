अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक बार फिर अपने संभावित उत्तराधिकारियों को लेकर सियासी संकेत दिए हैं. शुक्रवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रुबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद रहे. दोनों नेता 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं.

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तकरीबन 90 मिनट तक चली इस प्रेस ब्रीफिंग में रुबियो और वेंस ट्रंप के पास ही खड़े नजर आए. दोनों ने एक जैसे कपड़े पहन रखे थे. इस दौरान रुबियो कुछ बेचैन दिखे और उन्होंने गहरी सांस ली, वहीं वेंस मुस्कुराते नजर आए. उनके हावभाव भी कैमरों में कैद हुए. दोनों राष्ट्रपति के बिल्कुल करीब खड़े थे. उस समय ट्रंप पत्रकारों से बात कर रहे थे.

वेंस-रुबियो ने पहले भी किया ट्रंप का बचाव

इस अंदाज को ट्रंप के संभावित उत्तराधिकारियों के सार्वजनिक ऑडिशन के तौर पर देखा जा रहा है. रियलिटी टीवी की दुनिया के स्टार रहे ट्रंप इन सबमें काफी दिलचस्पी लेते हैं. कुछ महीने पहले भी इसी कमरे में रुबियो और वेंस ने प्रेस सेक्रेटरी की भूमिका निभाते हुए ट्रंप का बचाव किया था और उनके एजेंडे को सामने रखा था.

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ट्रंप कई सार्वजनिक और निजी मौकों पर लोगों से दोनों नेताओं के बारे में उनकी राय पूछते रहे हैं. वेंस और रुबियो से जब भी इस बारे में पूछा गया है उन्होंने कहा है कि वे अच्छे दोस्त हैं. दोनों ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया कि वे राष्ट्रपति की रेस में शामिल हैं या नहीं. रुबियो ने तो यहां तक कहा है कि अगर वेंस चुनाव लड़ेंगे तो वे नहीं लड़ेंगे.

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हालांकि, वेंस और रुबियो ही अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं. शुक्रवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप ने एक-एक करके दोनों को पोडियम को बुलाया. वे बारी-बारी से उनकी ओर और फिर वहां मौजूद पत्रकारों की ओर देखते रहे ताकि यह समझ सकें कि उनके बयानों का लोगों पर क्या असर पड़ रहा है.

पहले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का मौका आया. उन्होंने बताया कि उनका काम ही यही है कि वे वाशिंगटन में रहें जब ट्रंप, रुबियो और दूसरे लोग फिलीपींस और चीन में अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों के लिए दुनिया के दूसरे हिस्से में गए हुए थे.

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