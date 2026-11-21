Jowar Mooli Paratha Recipe: सर्दियों के मौसम में बाजार में कई तरह की ताजी और मौसमी सब्जियां मिलने लगती हैं. इनमें मूली भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल लोग पराठे, सब्जी और सलाद बनाने में करते हैं. ठंड के दिनों में गरमागरम मूली के पराठे खाने का अपना ही मजा है. आमतौर पर मूली के पराठे गेहूं के आटे से बनाए जाते हैं लेकिन आप इस बार कुछ अलग और हेल्दी ट्राई करना चाहते हैं तो ज्वार के आटे से भी पराठे बना सकते हैं. ज्वार-मूली का पराठा स्वाद में लाजवाब होता है और इसे बनाने में मूली के साथ उसके हरे पत्तों का भी इस्तेमाल किया जाता है.

और पढ़ें

ज्वार एक ग्लूटेन फ्री अनाज है, जिसमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है. वहीं, मूली और उसके पत्ते इस पराठे को स्वाद और पोषण दोनों देते हैं. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी. घर में मौजूद हरी मिर्च, अदरक और अजवाइन जैसे मसालों से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. इसे सुबह के नाश्ते में दही या चटनी के साथ परोस सकते हैं. अगर आप रोज के नाश्ते में कुछ नया और टेस्टी शामिल करना चाहते हैं तो ज्वार-मूली का पराठा आपके लिए बेस्ट हो सकता है. आइए जानते हैं इसे घर पर बनाने का आसान तरीका.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

2 कप ज्वार का आटा

2 कप पानी

1 मध्यम आकार की मूली, पत्तों समेत

2 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई

Advertisement

2 इंच अदरक का टुकड़ा, कद्दूकस किया हुआ

2 छोटी चम्मच अजवाइन

स्वादानुसार नमक

1 छोटी चम्मच देसी घी

ज्वार-मूली का पराठा बनाएंगे कैसे?

सबसे पहले मूली को धोकर छील लें और कद्दूकस कर लें. अब इसमें थोड़ा नमक मिलाकर 4-5 मिनट के लिए रख दें. इससे मूली पानी छोड़ने लगेगी. इस बीच मूली के पत्तों को अच्छी तरह धोकर बारीक काट लें. इसके बाद कद्दूकस की हुई मूली को हाथों से दबाकर उसका सारा पानी निकाल लें. मूली का पानी फेंकें नहीं, इसे आटा गूंथने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. अब एक कड़ाही में मूली से निकला पानी और जरूरत के अनुसार सादा पानी मिलाकर कुल 2 कप पानी कर लें. इसे गर्म होने के लिए रख दें. पानी में उबाल आने पर ज्वार का आटा, नमक और एक छोटी चम्मच घी डालकर अच्छी तरह मिला लें. गैस बंद कर दें और कड़ाही को ढककर 15-20 मिनट के लिए रख दें. इसके बाद मिश्रण को ठंडा होने दें. जब आटा ठंडा हो जाए तो इसमें कटी हुई हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक, अजवाइन, मूली और उसके कटे हुए पत्ते डाल दें. जरूरत के अनुसार नमक मिलाकर सभी चीजों को अच्छी तरह गूंथ लें. इससे नरम आटा तैयार हो जाएगा. अब आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. ज्वार के आटे में ग्लूटेन नहीं होता, इसलिए इसे बेलते समय किनारों से टूटने की परेशानी हो सकती है. ऐसे में आप लोई को हल्के हाथों से बेलें और किसी कटोरी या गोल किनारे वाले बर्तन की मदद से पराठे को गोल आकार दे सकते हैं. अब तवे को गर्म करें और पराठे को दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंक लें. सेंकते समय थोड़ा घी लगाएं. इसी तरह बाकी पराठे भी तैयार कर लें. गरमागरम ज्वार-मूली के पराठे को दही या अपनी पसंद की चटनी के साथ परोसें.

---- समाप्त ----