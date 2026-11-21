आमतौर पर मैराथन दौड़ना ही किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता. इसके लिए लोग महीनों तक तैयारी करते हैं और अपनी फिटनेस पर खास ध्यान देते हैं. लेकिन सोचिए, अगर कोई महिला प्रेग्नेंसी के दौरान मैराथन दौड़ने का फैसला करे तो? अमेरिका की 38 साल की एक महिला ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया है. उन्होंने गर्भवती होने के बावजूद एक-दो नहीं, बल्कि दुनिया की सात बड़ी मैराथन दौड़ पूरी कीं. उनकी कहानी इसलिए भी खास है, क्योंकि उन्होंने प्रेग्नेंसी के 34वें हफ्ते में भी दौड़ना जारी रखा और न्यूयॉर्क मैराथन पूरी कर ली.

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इस महिला का नाम डिएड्रे कीन (Deirdre Keane) है. वह न्यूयॉर्क की रहने वाली हैं और पेशे से नर्स प्रैक्टिशनर और मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं. वह पहले भी 60 से ज्यादा मैराथन दौड़ चुकी थीं. लेकिन साल 2026 में उन्होंने अपने लिए एक खास लक्ष्य तय किया था. वह एक ही साल में दुनिया की सात बड़ी मैराथन पूरी करना चाहती थीं. उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह सफर प्रेग्नेंसी के दौरान पूरा होगा.

एक साल में पूरी करनी थीं दुनिया की 7 बड़ी मैराथन

डिएड्रे ने साल 2026 को अपने खास सपनों को पूरा करने का साल बनाया था. पिछले साल उनकी शादी ब्रायन से हुई थी. दोनों परिवार शुरू करने के बारे में सोच रहे थे. डिएड्रे को लगा कि प्रेग्नेंसी में अभी कुछ समय लग सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी पसंद की बड़ी रेस में हिस्सा लेने की तैयारी शुरू कर दी. उन्होंने कुल 11 प्रतियोगिताओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराया. इनमें दुनिया की सात बड़ी मैराथन, आयरलैंड की एक ट्रेल मैराथन, दो अल्ट्रामैराथन और एक आयरन मैन प्रतियोगिता शामिल थी. उनका यह सफर मार्च में टोक्यो मैराथन से शुरू हुआ. इसके बाद अप्रैल में उन्होंने बोस्टन और लंदन मैराथन में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्हें महसूस हुआ कि उनकी दौड़ने की रफ्तार पहले जैसी नहीं रही है. वह थोड़ा अलग महसूस कर रही थीं. इसके बाद उन्होंने प्रेग्नेंसी टेस्ट किया, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया.

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प्रेग्नेंसी का पता चलने के बाद बदली रणनीति

प्रेग्नेंसी की खबर मिलने के बाद डिएड्रे और उनके पति ब्रायन को थोड़ा चिंता हुई. दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि गर्भावस्था के दौरान इतनी लंबी दूरी तक दौड़ना कितना सही रहेगा. हालांकि, डिएड्रे ने अपना सपना पूरी तरह छोड़ने के बजाय डॉक्टर से सलाह ली. डॉक्टर की अनुमति मिलने के बाद उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी. लेकिन इस बार उन्होंने कुछ बदलाव किए. उन्होंने आयरन मैन और दूसरी अल्ट्रा मैराथन में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया. साथ ही उन्होंने तय किया कि वह किसी भी मैराथन में अपनी रफ्तार बढ़ाने का दबाव नहीं लेंगी. जरूरत पड़ने पर दौड़ने के बजाय पैदल चलेंगी. उनके डॉक्टर ने उन्हें खानपान और शरीर में पानी की कमी न होने देने का ध्यान रखने को कहा था. साथ ही मांसपेशियों में ऐंठन जैसे संकेत मिलने पर एक्सरसाइज रोकने की सलाह दी थी.

34 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में पूरी की न्यूयॉर्क मैराथन

डिएड्रे ने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान सिडनी, बर्लिन और शिकागो मैराथन में भी हिस्सा लिया. सिडनी मैराथन के समय वह 25 हफ्ते, बर्लिन के दौरान 29 हफ्ते और शिकागो मैराथन के समय 31 हफ्ते की गर्भवती थीं. इसके बाद 1 नवंबर को उन्होंने न्यूयॉर्क मैराथन में हिस्सा लिया. उस समय वह प्रेग्नेंसी के 34वें हफ्ते में थीं. उन्होंने 4 घंटे, 6 मिनट और 55 सेकंड में रेस पूरी की. यह उनकी सातवीं मैराथन थी और इसके साथ ही उन्होंने एक ही साल में दुनिया की सातों बड़ी मैराथन पूरी करने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया. डिएड्रे का कहना था कि 34 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में मैराथन दौड़ना असामान्य जरूर है, लेकिन उन्हें अपनी फिटनेस और शरीर की क्षमता पर भरोसा था. उन्होंने यह भी माना कि यह सब डॉक्टर की सलाह और अपनी शारीरिक स्थिति का ध्यान रखते हुए ही संभव हो पाया.

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पिता से मिली थी मुश्किलों से लड़ने की प्रेरणा

डिएड्रे की इस कहानी के पीछे एक इमोशनल वजह भी है. जब वह सिर्फ 13 साल की थीं, तब उनके पिता जॉन की कैंसर से मौत हो गई थी. उनके पिता को भी मैराथन दौड़ने का बहुत शौक था. बीमारी के दौरान भी उन्होंने दौड़ना जारी रखा था. यहां तक कि सर्जरी से ठीक एक दिन पहले उन्होंने न्यूयॉर्क मैराथन पूरी की थी. कॉलेज के दिनों में डिएड्रे ने अपने पिता की याद में मैराथन दौड़ने का फैसला किया था. धीरे-धीरे यह उनका जुनून बन गया. अब वह चाहती हैं कि अपने बेटे को भी यही सिखाएं कि जिंदगी में मुश्किलें आने पर उनसे हार नहीं माननी चाहिए और हिम्मत के साथ उनका सामना करना चाहिए.

डिएड्रे की कहानी दिखाती है कि किसी सपने को पूरा करने के लिए जुनून और धैर्य कितना जरूरी है. हालांकि, प्रेग्नेंसी के दौरान मैराथन जैसी कठिन एक्सरसाइज हर महिला के लिए सुरक्षित नहीं होती. ऐसी किसी भी गतिविधि को जारी रखने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है.

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