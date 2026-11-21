Apple iPhone की पॉपुलिरिटी किसी से छिपी नहीं है और iPhone की अगले साल 20वीं एनिवर्सिरी है. इस दौरान कंपनी बड़ा ऐलान करने की प्लानिंग कर रही है. साल 2017 में कंपनी ने iPhone 8, 8 Plus के साथ iPhone X को लॉन्च कर दिया था. संभावना है कि इतिहास को दोहराते हुए कंपनी फिर से 20वीं एनिवर्सिरी पर iPhone 19 सीरीज के साथ iPhone 20 को भी लॉन्च कर देगी.

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मीडिया रिपोर्ट्स में बताया है कि कंपनी चार नए iPhone को लेकर टेस्टिंग कर रही है, जिनमें डिजाइन से लेकर बहुत सारे अपग्रेड्स नजर आने वाले हैं. कर्व्ड स्क्रीन वाला iPhone भी नजर आएगा.

9to5mac की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐपल दो iPhone को फ्लैट स्क्रीन में तैयार कर रहा है, जबकि अन्य दो iPhone को कर्व्ड स्क्रीन में तैयार किया जा रहा है. ऐसे में कंपनी एनिवर्सिरी एडिशन के रूप में चार नए मॉडल्स को लॉन्च करेगी.

iPhone 20 पर 1mm के बेजल नजर आएंगे

रिपोर्ट्स में बताया है कि ऐपल तीन साल बॉर्डरलेस डिजाइन बनाने की तैयारी कर रही है, जिसमें बेजेल करीब 1mm के होंगे. ऐपल के iPhone में बैक पैनल को बीते साल बदलाव किया था. डिस्प्ले को लेकर अब तक बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है. जबकि सैमसंग पहले ही कर्व्ड डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन को लॉन्च कर चुका है.

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2017 का इतिहास एक बार फिर दोहराएगी

20वीं एनिवर्सिरी को देखते हुए लगता है कि कंपनी iPhone 18 Pro सीरीज के बाद सीधा iPhone 20 सीरीज को लॉन्च कर दें. या फिर iPhone 19 के साथ iPhone 20 को भी लॉन्च कर सकती है, जैसा कंपनी साल 2017 में कर चुकी है.

क्वाड कर्व्ड होगा नया iPhone

आइस यूनिवर्स का दावा है कि iPhone के ग्लास को चारों किनारों पर कर्व्ड बनाया गया है. इससे सामने से देखने पर डिस्प्ले लगभग बिना बेजेल वाला नजर आता है. डिस्प्ले के चारों किनारे कर्व्ड हिस्सा करीब 1mm चौड़ा होगा. वहीं,9to5Mac की रिपोर्ट में भी करीब 1mm के बेजल के होने की बात कही गई है.

Apple 3 साल से कर रहा है काम

कर्व्ड डिस्प्ले को लेकर ऐपल करीब 3 साल से काम कर रहा है और इसके लिए वह कई बदलाव कर चुका है. कंपनी ने शुरुआती प्रोटोटाइप में दिए गए ज्यादा कर्व्ड डिजाइन को भी कम किया है. कर्व्ड स्मार्टफोन देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं.

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कर्व्ड स्क्रीन में आने वाले समस्याएं

कर्व्ड स्क्रीन वाले स्मार्टफोन की अपनी सीमाएं होती हैं. कर्व्ड स्मार्टफोन की मजबूती, गलती से ग्लास का टच होना, स्क्रीन प्रोटेक्शन ना मिलना और रिपेयर कराने में आने वाली दिक्कतों का जिक्र किया गया है.

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