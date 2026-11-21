उत्तर प्रदेश के इटावा में AI से बनी एक फेक फोटो को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद का मामला सामने आया है. आरोप है कि किसी दूसरी महिला के साथ AI से बनाई गई फोटो देखकर पत्नी आग बबूला हो गई और अस्पताल पहुंचकर पति की जमकर पिटाई कर दी.

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मारपीट में घायल पति बाद में इटावा के डॉ. भीमराव अंबेडकर संयुक्त चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड में इलाज कराने पहुंचा. पीड़ित अंकित दिवाकर एक निजी अस्पताल के अल्ट्रासाउंड विभाग में काम करते हैं और एक डॉक्टर के सहयोगी भी हैं. अंकित के मुताबिक, उनके शरीर पर चोट के निशान पत्नी की पिटाई के कारण आए हैं. उन्होंने बताया कि उनकी शादी करीब 6 साल पहले हुई थी और उनकी पत्नी सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं.

अंकित का आरोप है कि उनकी पत्नी ने AI की मदद से किसी दूसरी महिला के साथ बनाई गई एक फेक फोटो देख ली थी. फोटो देखने के बाद वह गुस्से में अस्पताल पहुंचीं, जहां उन्होंने पति के साथ मारपीट की. इसके बाद अंकित चोट के निशान के साथ इमरजेंसी वार्ड में दवा और इलाज कराने पहुंचे.

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पत्नी का बयान नहीं आया सामने

पीड़ित पति का कहना है कि वह AI से बनी फेक फोटो का शिकार हुए हैं. उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस से करने की भी कोशिश की थी, लेकिन बाद में वापस लौट आए. हालांकि, इस पूरे मामले में अभी पत्नी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है.

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