Aloo Palak Roti Recipe: सर्दियों के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियां बाजार में खूब मिलती हैं. इनमें पालक सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सब्जियों में से एक है. पालक से लोग साग, पराठे, पकौड़े और कई तरह की स्वादिष्ट डिश बनाते हैं. लेकिन आप हर बार एक ही तरह की पालक की रेसिपी खाकर बोर हो गए हैं तो इस बार कुछ नया ट्राई कर सकते हैं. आज हम आपको पंजाबी स्टाइल में आलू-पालक की रोटी बनाना बताएंगे. इसे बनाने के लिए उबले आलू, ताजी पालक, गेहूं का आटा और बेसन मिलाकर आटा तैयार किया जाता है.

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दही और हरी मिर्च इसके स्वाद को और बढ़ा देते हैं. खास बात यह है कि इसे बनाना काफी आसान है और आप इसे नाश्ते या लंच में दही और अचार के साथ खा सकते हैं. यह रोटी उन लोगों के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है, जिन्हें पालक की सब्जी खाना पसंद नहीं है. तो आइए जानते हैं आलू-पालक की रोटी कैसे बनाएंगे और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 कप उबले और मसले हुए आलू

1 कप बारीक कटी हुई पालक

2 कप गेहूं का आटा

आधा कप बेसन

स्वादानुसार नमक

4 बड़े चम्मच दही

1 बड़ा चम्मच कटी हुई हरी मिर्च

आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर

1 बड़ा चम्मच मूंगफली का तेल

रोटी बेलने के लिए थोड़ा गेहूं का आटा

12 छोटी चम्मच मूंगफली का तेल (रोटियां सेंकने के लिए)

आलू-पालक की रोटी बनाते कैसे हैं?

सबसे पहले एक बड़े बर्तन या परात में उबले और मसले हुए आलू डालें. इसमें बारीक कटी पालक, गेहूं का आटा, बेसन, नमक, दही, हरी मिर्च और हल्दी पाउडर मिलाएं. अब इसमें एक बड़ा चम्मच मूंगफली का तेल डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद जरूरत के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा गर्म पानी डालते हुए नरम आटा गूंध लें. ध्यान रखें कि आटा न ज्यादा सख्त हो और न ही बहुत चिपचिपा. अब आटे को 12 बराबर हिस्सों में बांट लें. एक हिस्से को लेकर सूखे गेहूं के आटे की मदद से गोल रोटी बेल लें. इसी तरह बाकी हिस्सों की भी रोटियां तैयार कर लें. अब तवा गर्म करें और उस पर रोटी डालें. इसे दोनों तरफ से हल्का सेंकने के बाद एक छोटी चम्मच तेल लगाकर सुनहरा और कुरकुरा होने तक पकाएं. इसी तरह बाकी सभी रोटियां भी तैयार कर लें. गरमागरम आलू-पालक रोटी तैयार है. इसे आप दही, हरी मिर्च के अचार या अपनी पसंद की चटनी के साथ परोस सकते हैं. सर्दियों में नाश्ते या लंच के लिए यह एक टेस्टी ऑप्शन है.

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