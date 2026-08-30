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एक साथ बैठे, शराब पी और अचानक होने लगी बेचैनी... 2 घंटे में 4 युवकों की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप

बिहार के बाढ़ थाना क्षेत्र में नॉनवेज पार्टी के दौरान शराब पीने के बाद चार युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. आरोप है कि शराब का एक पैग पीने के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वे बेहोश हो गए. अस्पताल से पटना रेफर किए जाने के बाद चारों ने दम तोड़ दिया. पुलिस मौत की वजह की जांच कर रही है.

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ग्रामीणों ने लगाया जहरीली शराब का आरोप.(Photo: Screengrab)
ग्रामीणों ने लगाया जहरीली शराब का आरोप.(Photo: Screengrab)

बिहार के बाढ़ अनुमंडल में बेढना गांव के सैदपुर टोला में चार युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया. मृतकों की पहचान शशि कुमार, निशु कुमार, विकास राम और पंकज सिंह के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि चारों सावन का महीना खत्म होने के बाद नॉनवेज पार्टी करने के लिए एक साथ बैठे थे.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, पार्टी के दौरान शराब भी मंगाई गई थी. आरोप है कि चारों ने शराब का सेवन किया. बताया जाता है कि शराब का एक पैग पीने के बाद ही उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी. देखते ही देखते उनकी हालत बिगड़ गई और चारों बेहोश हो गए.

यह भी पढ़ें: बिहार के रहस्यमय वन मंदिर पर बनी सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म द वन, ‘पंचायत’ डायरेक्टर ने बताई कहानी

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परिजन आनन-फानन में सभी को बाढ़ अनुमंडल अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां प्राथमिक इलाज के बाद चारों की गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया. हालांकि पटना पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही चारों की मौत हो गई. एक साथ चार युवकों की मौत से गांव में मातम और आक्रोश का माहौल है.

मौके पर मिली शराब की बोतल, ग्रामीणों ने लगाया जहरीली शराब का आरोप

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घटना के बाद घटनास्थल के आसपास शराब से भरी बोतल और नॉनवेज खाना मिला है. जानकारी के मुताबिक, शराब की बोतल आधे से भी कम खाली थी. ग्रामीणों का दावा है कि चारों ने कथित तौर पर इसी शराब का सेवन किया था और इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई.

चारों की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पटना-बरौनी फोरलेन सड़क को जाम कर दिया. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की. सड़क जाम होने की सूचना के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी मामले को संभालने की कोशिश की गई.

ग्रामीण खुले तौर पर चारों की मौत के पीछे जहरीली शराब को वजह बता रहे हैं. हालांकि, अभी तक प्रशासन या पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है. मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होने की बात कही जा रही है.

डॉक्टर ने बताया- जहरीले पदार्थ से बिगड़ी हालत

अनुमंडल अस्पताल में चारों युवकों का इलाज करने वाली महिला चिकित्सक डॉ. श्रेया शेखर ने बताया कि सभी की हालत जहरीला पदार्थ खाने या पीने के बाद बिगड़ी थी. उन्होंने यह भी कहा कि इसमें जहरीली शराब की संभावना हो सकती है. गंभीर स्थिति को देखते हुए चारों को जल्द पटना भेजा गया था, जहां उनकी मौत हो गई.

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वहीं, बाढ़ के एसडीएम कृष्णा जोशी ने कहा कि चारों की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका स्पष्ट पता पोस्टमार्टम के बाद ही चल सकेगा. प्रशासन ने फिलहाल किसी एक कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. पुलिस भी पूरे मामले की छानबीन कर रही है.

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले पर फिलहाल विस्तृत जानकारी देने से इनकार किया है. जांच टीम घटनास्थल से मिले सामान और अन्य साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही यह साफ होगा कि युवकों की मौत जहरीली शराब से हुई या इसके पीछे कोई दूसरा कारण था.

दो घंटे के भीतर चार मौतों ने खड़े किए सवाल

इस घटना में एक अहम बात यह भी सामने आई है कि शराब की बोतल आधे से भी कम खाली मिली, जबकि कथित तौर पर इसे पीने के करीब दो घंटे के भीतर चारों युवकों की मौत हो गई. इसी वजह से ग्रामीणों के बीच कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. कुछ लोग इसे किसी साजिश से भी जोड़कर देख रहे हैं.

हालांकि साजिश की आशंका की भी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. घटनास्थल से मिले शराब के नमूने और अन्य सामग्री जांच के लिए भेजे जाने के बाद मामले की तस्वीर और साफ हो सकती है.

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फिलहाल, चार परिवारों में मातम पसरा हुआ है और ग्रामीणों में घटना को लेकर गुस्सा है. प्रशासन की ओर से मौत की असली वजह सामने आने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचने की बात कही जा रही है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी.

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रिपोर्ट- कमलउद्दीन.
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