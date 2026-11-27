बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी में हुई एक मौत के बाद उनका परिवार अब मृतक के परिजनों के साथ खड़ा नजर आया. दरअसल, बेगूसराय के अरविंद सिंह की शादी समारोह में भीड़ के बीच तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई थी.

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शुक्रवार को अनंत सिंह के दोनों बेटे अभिषेक कुमार और अंकित कुमार मृतक के परिवार से मिलने पहुंचे. उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना जताई और हर संभव मदद का भरोसा दिया.

दोनों बेटे बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रहुआ गांव पहुंचे. यहां उन्होंने अरविंद सिंह के परिजनों से मुलाकात की. परिवार से बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि इस मुश्किल समय में वे अकेले नहीं हैं. उनकी जरूरत के हिसाब से हर संभव सहयोग किया जाएगा.

शादी में घुड़दौड़ देखने गए थे अरविंद सिंह

दरअसल, 25 नवंबर को अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी थी. इस समारोह में बेगूसराय के रहुआ गांव निवासी अरविंद सिंह भी शामिल होने पहुंचे थे. वह शादी में घुड़दौड़ देखने गए थे. घुड़दौड़ के बाद जब भारी भीड़ लौट रही थी, तभी अरविंद सिंह भी भीड़ में गिर गए. इसके बाद वह लोगों के बीच दब गए और उनकी तबीयत बिगड़ गई.

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उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई. इस घटना से परिवार में मातम छा गया. अरविंद सिंह की उम्र करीब 55 साल थी. वह निजी शिक्षक थे और ट्यूशन पढ़ाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे.

मृतक के परिवार से मुलाकात के दौरान अनंत सिंह के बेटे अभिषेक कुमार ने कहा कि अरविंद सिंह का परिवार उनके अपने परिवार जैसा है. परिवार के प्रति उनकी पूरी संवेदना है. जो भी मदद की जरूरत होगी, वह अपनी तरफ से जरूर करेंगे.

अभिषेक ने कहा कि ये हमारा परिवार है और हम हमेशा इनके सुख-दुख में मजबूती से खड़े हैं. परिवार को जो भी सहयोग चाहिए होगा, हमारी तरफ से किया जाएगा. इसमें कहने के लिए अलग से कुछ नहीं है. परिवार है तो हमारा यहां आना बनता है.

अनंत सिंह के दूसरे बेटे अंकित कुमार ने भी परिवार के प्रति संवेदना जताई. उन्होंने कहा कि उनकी पूरी संवेदना मृतक के परिवार के साथ है. वे हर मुश्किल वक्त में परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे.

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मृतक के बेटे ने बताया कैसे बिगड़ी पिता की तबीयत

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अरविंद सिंह के बेटे ने भी अनंत सिंह के दोनों बेटों के परिवार से मिलने पहुंचने पर खुशी जताई. उन्होंने बताया कि उनके पिता 25 नवंबर को शादी समारोह देखने नदमा गांव गए थे. वहां भीड़ में दबने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई.

उन्होंने बताया कि उस समय वह भी वहां मौजूद थे. बाद में वह वहां से लौट आए. इसके बाद उन्हें पिता की तबीयत खराब होने की जानकारी मिली. उनके भाई ने फोन करके पूछा कि क्या पिता वहीं हैं. उन्होंने बताया कि पिता वहीं थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी. इसके बाद उनकी मौत हो गई.

मृतक के बेटे ने कहा कि अनंत सिंह के परिवार की तरफ से मिलने और सहयोग का भरोसा देने से उन्हें अच्छा लगा. परिवार इस मुश्किल समय से गुजर रहा है. ऐसे में मदद और साथ मिलने से उन्हें राहत महसूस हुई है.

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अनंत सिंह के दोनों बेटों ने परिवार को भरोसा दिया कि आगे भी जरूरत पड़ने पर वे उनके साथ खड़े रहेंगे. उन्होंने कहा कि मृतक का परिवार उनके अपने परिवार जैसा है और उसकी देखभाल की जाएगी.

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