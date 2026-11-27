बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी इन दिनों लगातार चर्चा में है. पटना के बाढ़ से लेकर उनके पैतृक गांव नदवां तक शादी में शामिल होने वालों की भारी भीड़ जुटी. भव्य आयोजन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए. अब एक और वीडियो चर्चा में है. इसमें अनंत सिंह अपनी लैंड क्रूजर कार की सनरूफ से बाहर निकलकर गमछा लहराते हुए लोगों का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं. इसी वीडियो में वह ड्राइवर की तरफ पैर बढ़ाते और उसे धक्का देते भी दिखाई देते हैं. हालांकि, इस वायरल वीडियो की aajtak.in पुष्टि नहीं करता है.

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सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अनंत सिंह लैंड क्रूजर की सनरूफ से बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं. उनके हाथ में गमछा है, जिसे वह लहराकर आसपास मौजूद लोगों का अभिवादन कर रहे हैं. कार के चारों ओर लोगों की भीड़ भी नजर आती है.

इसी दौरान वीडियो में अनंत सिंह ड्राइवर की तरफ देखते और उससे कुछ कहते दिखाई देते हैं. इसके बाद वह पैर से ड्राइवर की तरफ धक्का देते नजर आते हैं. वीडियो में यह दृश्य एक से अधिक बार दिखाई देता है. इसी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है.

बेटी की शाही शादी ने देश-विदेश में बटोरी सुर्खियां

अनंत सिंह की बेटी की शादी उनके पैतृक गांव नदवां में भव्य अंदाज में हुई. शादी में बड़ी संख्या में मेहमान और समर्थक पहुंचे. आयोजन से जुड़े वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए गए.

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इस शादी की चर्चा भारतीय मीडिया के साथ विदेशी मीडिया संस्थानों में भी हुई. भव्य आयोजन को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आईं. वहीं, बिहार की गरीबी और अमीर-गरीब के बीच आर्थिक असमानता को लेकर भी बहस छिड़ गई.

फिलहाल, शादी से जुड़े वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं. अनंत सिंह का ड्राइवर की तरफ पैर बढ़ाते हुए दिखने वाला यह वीडियो भी लोगों का ध्यान खींच रहा है.

बेटी की शादी में करोड़ों खर्च पर ED-CBI जांच की मांग

उधर, बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अनंत सिंह की बेटी की शादी में करोड़ों रुपये खर्च होने को लेकर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि शादी में इतना पैसा खर्च करना गलत है और सरकार को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए.

तेज प्रताप ने मांग की कि आखिर शादी में इतना पैसा कहां से आया, इसकी जांच होनी चाहिए. उन्होंने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI से जांच कराने की मांग की.

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