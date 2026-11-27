अगर आप भी पकौड़े के शौकीन हैं लेकिन हर बार आप एक ही तरह के आलू-प्याज पकौड़े खाते हैं तो यहां हम आपको कुछ अलग रेसिपी बता रहे हैं. भारत की तरह ही जापान में भी क्रिस्पी स्नैक्स खूब पसंद किए जाते हैं लेकिन उनका नाम और बनाने का स्टाइल थोड़ा अलग है. दरअसल जापान में इंडियन पकौड़े की तरह ही टेम्पुरा बनाए जाते हैं जिनमें ताजे सीफूड और सब्जियों जैसे शकरकंद, जापानी कद्दू (कबोचा), बैंगन, शिइताके मशरूम का इस्तेमाल होता है.

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यहां हम आपको सिर्फ 1 कप चावल के आटे से सुपर क्रिस्पी जापानी पकौड़े (टेम्पुरा स्टाइल) बना सिखा रहे हैं. चावल का आटा तलने के बाद बेहद कुरकुरा और हल्का बनता है, जिससे पकौड़ों में ज्यादा तेल भी नहीं ठहरता. ताजी सब्जियों और हल्के मसालों के मेल से तैयार यह स्नैक शाम की चाय या हल्की भूख के लिए एक बेहतरीन और अलग विकल्प बन सकता है. घर पर कम सामग्री में इसे बनाना बेहद आसान है.

सामग्री

चावल का आटा: 1 कप

ठंडा पानी या बर्फ का पानी: आवश्यकतानुसार (घोल बनाने के लिए)

कटी सब्जियां: पतली कटी प्याज, शिमला मिर्च, गाजर या पत्ता गोभी (1 कप मिलाजुला)

अदरक-लहसुन या हरी मिर्च: 1 छोटा चम्मच (बारीक कटी हुई, स्वादानुसार)

नमक: स्वादानुसार

काली मिर्च पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

हरा धनिया: 2 बड़े चम्मच (बारीक कटा हुआ)

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तेल: तलने के लिए

बनाने का तरीका

सब्जियां और मसाले तैयार करें: एक बाउल में पतली और लंबी कटी हुई सब्जियां, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक और काली मिर्च डालकर हल्का मिला लें.

चावल के आटे का घोल बनाएं: दूसरे बर्तन में 1 कप चावल का आटा लें और थोड़ा-थोड़ा ठंडा पानी डालते हुए हल्का पतला-गाढ़ा घोल तैयार करें. ध्यान रखें कि घोल में गुठलियां न रहें और वह बहुत ज्यादा गाढ़ा न हो.

मिश्रण को फेंटें और तेल गरम करें: कड़ाही में तलने के लिए तेल गरम करें. सब्जियों को घोल में डालें या घोल के साथ हल्के हाथ से मिला लें ताकि हर टुकड़े पर पतली परत चढ़ जाए.

सुपर क्रिस्पी तलें: मध्यम-तेज गरम तेल में थोड़ा-थोड़ा मिश्रण डालें और उलट-पलटकर सुनहरा व कुरकुरा होने तक तल लें. अतिरिक्त तेल निकालने के लिए टिश्यू पेपर पर रखें और गरमागरम परोसें.

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