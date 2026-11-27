इंजन की बेहतर परफॉर्मेंस और सुरक्षा के लिए सही लुब्रिकेंट का इस्तेमाल बहुत जरूरी है. इसे ध्यान में रखते हुए शेल लुब्रिकेंट्स ने भारतीय बाजार में सिंथेटिक इंजन ऑयल की नई रेंज लॉन्च की है. इसमें कंपनी के शेल हेलिक्स, शेल एडवांस और शेल रिमुला ब्रांड के तहत कुल चार प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं. ये इंजन ऑयल पैसेंजर कारों, बाइक, स्कूटर और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए हैं.

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इनकी कीमत 590 रुपये प्रति लीटर से शुरू होती है. ब्रांड की मानें, तो इंजन ऑयल की नई रेंज को एडवांस गाड़ियों की टेक्नोलॉजी और भारतीय ड्राइविंग कंडीशन्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. शेल दावा करती है कि इनका इस्तेमाल करने से मेंटेनेंस की जरूरत भी कम पड़ सकती है. आइए जानते हैं कंपनी के नए इंजन ऑयल्स की खास बातें.

कारों के लिए शेल हेलिएक्स

नई रेंज में शेल हेलिक्स एक्स्ट्रा एचएक्स8 0डब्लू-16 (Shell Helix Extra HX8 0W-16) पूरी तरह सिंथेटिक इंजन ऑयल है. इसे बीएस 6 पैसेंजर कारों के लिए तैयार किया गया है. इसमें हाइब्रिड कारें भी शामिल हैं. कंपनी ने बताया कि इसमें एंट्री-फ्रैक्शन टेक्नोलॉजी दी गई है.

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शेल के मुताबिक इससे फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर हो सकती है और कार पूरे साल में 440 किलोमीटर तक ज्यादा दूरी तय कर सकती है. ये इंजन ऑयल 1 लीटर और 3.5 लीटर के पैक में मिलेगा, जिसकी कीमत 894 रुपये प्रति लीटर है.

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बाइक के लिए शेल एडवांस एक्स्ट्रा

मोटरसाइकिलों के लिए कंपनी ने दो ऑप्शन लॉन्च किए हैं. इसमें शेल एडवांस एक्स्ट्रा एएक्स7 (Advance Extra AX7) सिंथेटिक इंजन ऑयल है, जिसे मिड-वेट बाइक्स और क्रूजर बाइक्स के लिए लॉन्च किया गया है. इस इंजन ऑयल में स्मार्ट एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी मिलती है. कंपनी की मानें, तो ये 15,000 किलोमीटर तक पावर लॉस को रोकने में मदद कर सकता है.

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यह 0.8 लीटर, 0.9 लीटर, 1 लीटर और 2.5 लीटर के पैक में मिलेगा. इसकी कीमत 756 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, शेड एडवांस एएक्स6 (Advance AX6) बीएस 6 बाइक्स और स्कूटर्स के लिए है. ये इंजन ऑयल 0.6 लीटर, 0.8 लीटर, 0.9 लीटर और 1 लीटर के पैक में मिलेगा. इसकी कीमत 605 रुपये प्रति लीटर है.

ट्रकों और कमर्शियल व्हीकल के लिए शेल रिमुला

कमर्शियल वाहनों के लिए रिमुला आर4 प्लस सीके 4 लॉन्च किया गया है. ये बीएस 6 ट्रकों और दूसरे कमर्शियल व्हीकल्स के लिए तैयार किया गया इंजन ऑयल है. ये 1 लीटर, 11 लीटर, 15 लीटर, 18 लीटर और 26 लीटर के पैक में मिलेगा. इसकी कीमत 590 रुपये प्रति लीटर है.

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