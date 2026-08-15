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31 दिनों में 7.98 लाख ने खरीदा स्कूटर, सबसे ज्यादा इस कंपनी की हुई सेल

जुलाई का महीना भारतीय स्कूटर बाजार के लिए शानदार रहा है. 2026 में अब तक सबसे ज्यादा स्कूटर जुलाई में बिके हैं. वहीं अब तक की सेल पर नजर डाले, तो जुलाई 2026 दूसरा सबसे ज्यादा बिक्री वाला महीना है. इस महीने ना सिर्फ स्कूटर्स की रिकॉर्ड बिक्री हुई है, बल्कि टॉप सेलिंग ऑर्डर में भी बड़ा उलटफेर हुआ है.

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TVS जुलाई में सबसे ज्यादा स्कूटर बेचने वाली कंपनी बन गई है. (Photo: ITG)
TVS जुलाई में सबसे ज्यादा स्कूटर बेचने वाली कंपनी बन गई है. (Photo: ITG)

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में स्कूटर्स की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है. खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में स्कूटर्स के पॉपुलर होने का फायदा भी सेगमेंट को दिख रहा है. जुलाई 2026 में स्कूटर्स की संख्या 8 लाख के करीब पहुंच गई है. इस महीने सभी कंपनियों ने मिलकर 798,190 स्कूटर बेचे हैं. यानी कुछ और स्कूटर बिकते तो 8 लाख का आंकड़ा छू जाता. 

ईयर-ऑन-ईयर सेगमेंट की ग्रोथ 24 फीसदी की है. पिछले साल जुलाई में कंपनियों ने कुल 645,022 स्कूटर्स बेचे थे. सबसे बड़ा उलटफेर टॉप सेलिंग ब्रांड के नाम पर हुआ है. जहां स्कूटर्स के मार्केट पर अब तक होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया का राज था. जुलाई 2026 में टीवीएस ने होंडा को पछाड़ दिया है. 

सबसे ज्यादा इस कंपनी के स्कूटर बिके हैं

40 परसेंट की ग्रोथ के साथ टीवीएस मोटर कंपनी टॉप सेलिंग स्कूटर ब्रांड बन गया है. जुलाई 2026 में कंपनी ने 256,675 स्कूटर बेचे हैं. ब्रांड को इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की सेल का फायदा मिलता दिख रहा है. वहीं होंडा की बात करें, तो कंपनी ने जुलाई में 233,337 स्कूटर बेचे हैं. कंपनी की सेल 12 परसेंट कम हुई है. 

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यह भी पढ़ें: Ampere Magnus G Max: 30 रुपये में 147KM, कार जैसे फीचर्स, लॉन्च हुआ धांसू इलेक्ट्रिक स्कूटर

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जुलाई 2026 भारतीय ऑटो मार्केट में स्कूटर्स के लिए दूसरा सबसे बड़ा महीना बन गया है. इससे पहले कंपनी ने अक्टूबर 2025 में 824,003 स्कूटर डिस्पैच किए थे, जो अब तक का बेस्ट महीना है. वहीं जुलाई इस साल 6वां महीना बन गया है, जब स्कूटर्स की सेल 7 लाख के पार हुई है. एक मात्र अप्रैल में 7 लाख से कम स्कूटर भारत में बिके हैं. 

बाकी कंपनियां का हाल क्या है?

टीवीएस और होंडा के अलावा सुजुकी तीसरा सबसे बड़ा प्लेयर है. जुलाई में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने 1.20 लाख स्कूटर्स को बेचा है. वहीं हीरो मोटोकॉर्प ने जुलाई में 61,347 स्कूटर बेचे हैं. ये कंपनी चौथे नंबर पर है, जबकि 5वें नंबर पर बजाज ऑटो है, जिसने 48,684 स्कूटर बेचे हैं. बजाज के पोर्टफोलियो में सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर ही शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: खत्म होने वाली है Amazon Sale, सस्ते में खरीद सकते हैं बाइक-स्कूटर

बात करें टॉप सेलिंग ब्रांड यानी टीवीएस की, तो कंपनी के पोर्टफोलियो में कई स्कूटर शामिल हैं. कंपनी ICE (इंटरनल कंबशन इंजन) और इलेक्ट्रिक दोनों स्कूटर्स बेचती है. ICE की बात करें, तो ब्रांड जूपिटर, एनटॉर्क और जेस्ट बेचती, जिनकी जुलाई में 197,289 यूनिट्स बिकी हैं. जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के सेगमेंट में आईक्यूब और ऑर्बिटर आते हैं, जिनकी 59,386 यूनिट्स जुलाई में बिकी हैं.

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