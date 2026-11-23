भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी, सनराइजर्स हैदराबाद की सह-मालिक काव्या मारन और संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर के वेडिंग रिसेप्शन में शामिल होने के लिए चेन्नई पहुंचे. उनके आने से मेहमानों की इस शानदार लिस्ट में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है.

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'सन न्यूज़' ने सोशल मीडिया पर उनके पहुंचने का वीडियो शेयर किया है. चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान का वहां मौजूद लोगों ने स्वागत किया. बाद में उन्हें तमिल फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियों से मिलते हुए देखा गया, जिनमें सुपरस्टार रजनीकांत और फिल्म निर्माता एटली शामिल थे.

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धोनी का वहां पहुंचना इसलिए भी खास है क्योंकि उनका चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के साथ लंबा जुड़ाव रहा है, जो इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सनराइजर्स हैदराबाद की कड़ी प्रतिद्वंद्वी रही है. काव्या, सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन की बेटी हैं, जिनके पास हैदराबाद की यह फ्रेंचाइजी है.

एक फ्रेम में धोनी-रजनीकांत-अजित

इस रिसेप्शन की सबसे चर्चित तस्वीर में एमएस धोनी के साथ सुपरस्टार रजनीकांत और साउथ एक्टर अजित कुमार एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं. तस्वीर के बीच में काले आउटफिट और चश्मे में मुस्कुराते हुए रजनीकांत खड़े हैं, तो उनके एक तरफ एमएस धोनी और दूसरी तरफ सूट-टाई पहने अजित कुमार दिखाई दे रहे हैं. चेन्नई में रजनीकांत को 'थलाइवा' और धोनी को प्यार से 'थाला' कहा जाता है, ऐसे में दोनों दिग्गजों को एक साथ हंसते-मुस्कुराते देखना फैंस के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है.

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इस रिसेप्शन में क्रिकेट, सिनेमा और राजनीति जगत की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं. धोनी के साथ क्रिकेट जगत के कई जाने-पहचाने चेहरे भी मौजूद थे, जिनमें न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन, भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, डेल स्टेन और डेनियल विटोरी शामिल थे.

विलियमसन और विटोरी दोनों ही सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़े रहे हैं. विलियमसन ने टीम की कप्तानी की है, जबकि विटोरी इसके हेड कोच रह चुके हैं. उनकी मौजूदगी ने इस जश्न में क्रिकेट जगत की भागीदारी को और मजबूत बना दिया.

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इससे पहले शनिवार को भी एक रिसेप्शन आयोजित किया गया था, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, सी. जोसेफ विजय, रजनीकांत, कमल हासन और कई अन्य प्रमुख हस्तियां शामिल हुई थीं. चेन्नई के आईटीसी ग्रैंड चोला में हुए इस जश्न में फिल्म निर्माता, एक्टर और राजनीतिक नेता मौजूद थे.

कब हुई काव्या-अनिरुद्ध की शादी?

काव्या और अनिरुद्ध 11 नवंबर को ग्रीस में एक निजी समारोह में शादी के बंधन में बंधे थे. चेन्नई में आयोजित इस रिसेप्शन में उनके दोस्त, परिवार के सदस्य और सहकर्मी एक साथ आए और इस जोड़े की खुशियों में शामिल हुए.

धोनी का यहां आना, चेन्नई में उनकी वापसी जैसा भी था. वही शहर जहां उन्होंने सीएसके (CSK) के साथ अपनी एक बड़ी विरासत बनाई है. रिसेप्शन में उनके पहुंचने की चर्चा हर तरफ होने लगी, क्योंकि इस कार्यक्रम के वीडियो और तस्वीरें ऑनलाइन वायरल हो गईं.

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