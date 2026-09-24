Suzuki Burgman Street Review: कम्फर्ट चाहने वालों के लिए बेस्ट स्कूटर, माइलेज भी मिलेगा जबरदस्त

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया की सेल्स पर नजर डालेंगे, तो टॉप के तीन सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स स्कूटर हैं. ऐसे में मैं पिछले दिनों सुजुकी के दूसरे सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कूटर सुजुकी बर्गमैन को टेस्ट करने का प्लान किया. पिछले 10 दिनों तक मैंने इस स्कूटर को अपनी रेगुलर सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया.

और पढ़ें

इस दौरान माइलेज से लेकर कम्फर्ट तक मैंने हर पहलू से स्कूटर को टेस्ट किया. शहर में हर रोज चलाने के लिहाज से एक स्कूटर बाइक के मुकाबले ज्यादा आरामदायक होता है. उसमें भी अगर कंपनी आपके सीटिंग कम्फर्ट के लिए कुछ खास दे दे, तो सफर और भी मजेदार बन जाता है.

बंपर-टू-बंपर ट्रैफिक, बार-बार ब्रेकिंग और छोटे रास्तों से निकलना, कई बार ये सारी चीजें शहर की कुछ किलोमीटर की दूरी को भी थकान भरा बना देती हैं. ज्यादा ट्रैफिक माइलेज को भी प्रभावित करता है. ऐसे में पिछले कुछ दिनों जब मैंने Suzuki Burgman Street इस्तेमाल किया, तो मेरे हाथ क्या लगा इसकी चर्चा हम इस रिव्यू में करेंगे.

डिजाइन

सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्कूटर के डिजान से. बर्गमैन स्ट्रीट 125 एक मैक्सी स्कूटर है, जिसका डिजाइन एक्टिवा और एक्सेस जैसे स्कूटर से काफी अलग है. बर्गमैन चंकी और बोल्ड लुक के साथ आता है. यही इसकी खूबी है. इसलिए अगर आप एक सिंपल स्कूटर देख रहे हैं, तो शायद आपको इसका डिजाइन पसंद ना आए.

Advertisement

फ्रंट और रियर दोनों ही एंगल से ये स्कूटर बोल्ड और एग्रेसिव नजर आता है. (Photo: ITG)

स्कूटर में स्मार्ट डिस्प्ले दिया गया है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑफर करता है. सुजुकी राइड कनेक्ट का इस्तेमाल करके आप अपने फोन को स्कूटर से कनेक्ट कर सकते हैं. यहां स्क्रीन पर आपको टाइम, फोन से जुड़े नोटिफिकेशन अलर्ट्स, स्टेप-बाय-स्टेप नेविगेशन और कई दूसरी जानकारियां मिलती हैं.

ये डिस्प्ले एडॉप्टिव स्क्रीन कलर मोड के साथ आता है. यानी ज्यादा लाइट होने पर ये ब्राइट मोड में और कम लाइट होने पर डार्क मोड में ऑटोमेटिक स्विच कर लेता है. स्कूटर के साथ रिमोट-की का फीचर मिलता है. स्कूटर से कुछ दूर होते ही ये डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिसके बाद स्कूटर नहीं चलेगा.

यह भी पढ़ें: Suzuki Gixxer SF 250 FFV Review: 82 रुपये वाले पेट्रोल पर चलाई बाइक... फिर क्या हुआ हाल

इसमें अच्छा खासा बूट स्पेस मिलता है. स्कूटर के फ्रंट में एक छोटा स्टोरेज मिलता है, जिसमें आप चाबी या फोन तक को रख सकते हैं. इसके अलावा इसमें यूएसबी कनेक्टिविटी भी मिलती है, जिसका इस्तेमाल आप फोन चार्ज करने में कर सकते हैं. स्कूटर में आपको चाबी लगानी नहीं होती है, बल्कि रिमोट-की से अनलॉक होने के बाद आपको सिर्फ नॉब घुमाना होगा और आपका काम हो जाएगा.

Advertisement

कम्फर्ट और परफॉर्मेंस

स्कूटर की राइडिंग पोजिशन बेहतरीन है. इसमें पैरों को रेस्ट देने के लिए फ्रंट में फुट स्टेप्स दिए गए हैं. इस पर पैर रखने से आपको सीट पर बेहतर सपोर्ट मिलेगा. आम स्कूटर पर बैठने के बाद राइडर का शरीर धीरे-धीरे आगे की तरफ सरकता जाता है. खासकर जब आपको लंबे समय तक स्कूटर चला रहना हो तब. लेकिन बर्गमैन स्ट्रीट में मिला फुट रेस्ट आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट देगा.

स्कूटर में राइडर को पैर रखने के लिए बेहतर स्पेस मिलता है. (Photo: ITG)

स्कूटर में 124सीसी का 4 स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन मिलता है. ये इंजन शहरों के लिहाज से काफी अच्छा है. स्कूटर बड़े ही आसाम से 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेता है. शुरुआती एक्सीलरेशन में स्कूटर धीरे-धीरे आगे बढ़ता है. इलेक्ट्रिक स्कूटर के मुकाबले इसका पिकअप कम लगेगा.

यह भी पढ़ें: Suzuki E-Access Review: 75KM रेंज, 30 रुपये में चार्ज, रियल लाइफ में EV की हकीकत

अच्छी बात ये है कि स्कूटर खुद आपको बेहतर फ्यूल इकोनॉमी निकालने में मदद करता है. टीएफटी स्क्रीन पर ग्रीन लाइट नजर आती है, जो बताती है कि आपका स्कूटर अच्छी फ्यूल इकोनॉमी निकाल रहा है. वहीं एक्सीलरेशन बढ़ाने पर ये लाइट ब्लू या रेड भी होती है.

Advertisement

Suzuki Burgman Street आसानी से 50kmpl का माइलेज देता है. (Photo: ITG)

बर्गमैन स्ट्रीट रोजमर्रा की राइडिंग में सिर्फ आराम ही नहीं, माइलेज भी उसी हिसाब से हेता है. मुझे पूरी राइड के दौरान बड़े ही आराम से 50 से 52 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिला. एक स्कूटर के लिहाज से ये माइलेज फिगर अच्छी है. माइलेज के ये आंकड़े शहर की भीड़-भाड़ और हाईवे की मिक्स राइडिंग के आधार पर निकले हैं.

बॉटम लाइन

Burgman Street को लेकर कुछ चीजें साफ है. इसके डिजाइन के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है. ये एक अलग तरीके की बॉडी स्टाइल को फॉलो करता है. इसमें मैक्सी स्कूटर वाला डिजाइन मिलता है. इसकी हेडलाइट का थ्रो अच्छा है. बड़ा साइज होने के बाद भी शहरों की भीड़ में इसे चलाना कहीं भी चुनौती नहीं लगा.

अगर आप रोजमर्रा के लिए एक आरामदायक राइडिंग वाला स्कूटर चाहते हैं, जिसे लंबी दूरी तक बिना किसी दिक्कत के चलाया जा सके, तो आप इस स्कूटर को चुन सकते हैं. लंबी दूसरी के हिसाब से ये स्कूटर मुझे बहुत पसंद आया है. साथ ही इसमें माइलेज भी अच्छा मिला है.

इसकी कीमत 1.03 लाख रुपये एक्स शोरूम नई दिल्ली से शुरू होती है. लुक्स, माइलेज, परफॉर्मेंस और कम्फर्ट इन सभी पहलुओं को ध्यान रखकर मुझे ये स्कूटर काफी पसंद आया है. लेकिन ऐसे लोग जिन्हें कन्वेंशनल डिजाइन वाला स्कूटर चाहिए, उन्हें ये पसंद नहीं आएगा. वहीं एक चीज जो दूसरे ब्रांड्स को करनी चाहिए, वो है बर्गमैन में मिलने वाला लेग सपोर्ट. अगर ये सामान्य स्कूटर में भी जुड़ जाए, तो लोगों के लिए रोजमर्रा की राइड ज्यादा बेहतर हो सकती है.

---- समाप्त ----