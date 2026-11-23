सर्दियों का मौसम आते ही कई लोगों को अपने घर के गार्डन और बालकनी में रंग-बिरंगे फूलों के पौधे लगाना पसंद होता है. ठंड के मौसम में जब बालकनी में रंग-बिरंगे फूल खिलते हैं, तो घर आंगन बेहद खूबसूरत लगता है. इस मौसम में गेंदा, गुलाब, पेटुनिया और डहेलिया जैसे फूलों से गार्डन में रंग आ जाता है. लेकिन कई बार पौधों की अच्छी देखभाल करने के बावजूद उनमें फूल कम खिलते हैं. कुछ पौधों की पत्तियां तो खूब बढ़ती हैं, लेकिन कलियां नहीं आतीं. वहीं, कई बार समय से पहले फूल मुरझाने लगते हैं.

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अगर आपके गार्डन का हाल भी कुछ ऐसा ही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. दरअसल, सर्दियों में पौधों को सिर्फ पानी देना ही काफी नहीं होता, बल्कि उन्हें सही धूप, खाद और मिट्टी की देखभाल की भी जरूरत होती है. कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने गार्डन को फूलों से भरा रख सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे 5 आसान टिप्स, जिनसे सर्दियों में भी आपके पौधों पर खूब फूल खिल सकते हैं.



1. पौधों को रोजाना दिखाएं धूप: सर्दियों में धूप कम निकलने और ठंड बढ़ने के कारण पौधों की ग्रोथ पर बुरा असर होता है. फूलों वाले पौधों को अच्छी तरह बढ़ने और उनमें कलियां आने के लिए अच्छी धूप की जरूरत होती है. इसलिए गमलों को ऐसी जगह रखें, जहां पौधों को रोजाना कुछ घंटे सीधी धूप मिल सके. अगर आपके पौधे बालकनी में रखे हैं, तो उन्हें धूप वाली जगह पर रखें. इससे पौधों को बढ़ने में मदद मिलेगी और उनमें फूल भी अच्छे खिलेंगे.



2. मिट्टी की समय-समय पर करें गुड़ाई: अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधों में खूब फूल खिलें, तो उनकी मिट्टी का ध्यान रखना भी जरूरी है. कई बार लगातार पानी डालने से गमले की मिट्टी हार्ड हो जाती है. इससे जड़ों तक हवा ठीक से नहीं पहुंच पाती. ऐसे में समय-समय पर गमले की मिट्टी की हल्की गुड़ाई करें. इसके लिए छोटी खुरपी की मदद ले सकते हैं. ध्यान रखें कि गुड़ाई करते समय पौधे की जड़ों को नुकसान न पहुंचे. इससे मिट्टी में हवा का आना-जाना बना रहेगा और जड़ों को बढ़ने में मदद मिलेगी.



3. फूलों की अच्छी ग्रोथ के लिए खाद डालें: पौधों में ज्यादा फूल खिलाने के लिए उन्हें सही पोषण देना बेहद जरूरी है. इसके लिए समय-समय पर उनमें खाद जरूर डालें. आप पौधों की जरूरत के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट या दूसरी ऑर्गेनिक खाद डाल सकते हैं. इसके अलावा लिक्विड खाद का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. इससे पौधों को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और उनकी ग्रोथ बेहतर होती है. लेकिन ध्यान रखें कि अच्छी चीज को भी अगर ज्यादा मात्रा में लिया या डाला जाए, तो भी वो नुकसान पहुंचा सकती है. ऐसे में खाद हमेशा सीमित मात्रा में ही डालें.



4. पानी डालने में न करें ये गलती: सर्दियों में पौधों को गर्मियों के मुकाबले कम पानी की जरूरत पड़ती है. ऐसे में मिट्टी की कंडीशन जांचे बिना रोजाना पानी डालना पौधों के लिए नुकसानदायक हो सकता है. ज्यादा पानी जमा होने से जड़ें खराब हो सकती हैं और पौधा मुरझाने लगता है. इसलिए गमले की मिट्टी को देखकर ही पानी डालें. जब मिट्टी की ऊपरी परत सूखी लगे, तभी जरूरत के अनुसार सिंचाई करें. साथ ही ध्यान रखें कि गमले में पानी निकलने के लिए छेद जरूर हों, ताकि एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल सके.



5. सूखी पत्तियां और मुरझाए फूल हटाते रहें: पौधों में नए फूल और कलियां लाने के लिए उनकी समय-समय पर सफाई करना भी जरूरी है. कई बार पौधों में पुराने फूल सूखकर लगे रहते हैं और पत्तियां भी मुरझाने लगती हैं. ऐसे में इन्हें पौधे से हटा दें. इसके लिए साफ कैंची का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे पौधे की सफाई बनी रहती है और नई पत्तियों व फूलों की ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है. ध्यान रखें कि छंटाई करते समय हरी और हेल्दी पत्तियों को बेवजह न काटें.

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