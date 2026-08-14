हमीरपुर: जूते में छिपा बैठा था सांप, पैर डालते ही युवक को डसा, घर में मच गई चीख-पुकार

Uttar Pradesh News: हमीपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र स्थित टेढ़ा गांव में गुरुवार शाम करीब पांच बजे जूते में छिपे सांप ने सागर सिंह को डस लिया. सागर सिंह अपने ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे और जैसे ही उन्होंने जूता पहना, अंदर मौजूद सांप ने पैर में काट लिया. हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. परिजन सांप को डिब्बे में बंद कर अस्पताल साथ लाए, जिसे देखकर वहां अफरा-तफरी मच गई. डॉक्टर के अनुसार सांप कोबरा प्रजाति का प्रतीत हो रहा है.

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जूता पहनते ही हुआ हादसा

टेढ़ा गांव निवासी कृष्णकुमार के बेटे सागर सिंह गुरुवार शाम ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे थे. उन्होंने ध्यान नहीं दिया और जूता पहन लिया. जूते के अंदर पहले से छिपा बैठा सांप अचानक पैर में डस बैठा, जिससे सागर की तबीयत बिगड़ने लगी.

डिब्बे में बंद सांप देख अस्पताल में मचा हड़कंप

घटना के बाद परिजनों ने समझदारी दिखाते हुए सांप को पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर लिया. जब वे पीड़ित के साथ डिब्बे में बंद सांप लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, तो वहां लोगों के बीच हलचल मच गई. डॉक्टर धर्मेंद्र ने बताया कि सांप देखने में कोबरा जैसा लग रहा है.

बरसात में सावधानी बरतने की सलाह

बरसात के मौसम में सांप सुरक्षित ठिकाने की तलाश में जूते और कपड़ों में छिप जाते हैं. डॉक्टरों और विशेषज्ञों के मुताबिक, जूते पहनने से पहले उन्हें अच्छी तरह झाड़कर देख लेना चाहिए. सर्पदंश होने पर झाड़-फूंक के बजाय तुरंत मरीज को अस्पताल पहुंचाना चाहिए.

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