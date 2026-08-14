scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हमीरपुर: जूते में छिपा बैठा था सांप, पैर डालते ही युवक को डसा, घर में मच गई चीख-पुकार

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जूता पहनते समय उसमें छिपे सांप ने एक युवक को डस लिया. गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. परिजन सांप को डिब्बे में बंद कर अस्पताल ले आए, जिससे वहां हड़कंप मच गया.

Advertisement
X
सांप के हमले में युवक की हालत गंभीर (Photo- Screengrab)
सांप के हमले में युवक की हालत गंभीर (Photo- Screengrab)

Uttar Pradesh News: हमीपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र स्थित टेढ़ा गांव में गुरुवार शाम करीब पांच बजे जूते में छिपे सांप ने सागर सिंह को डस लिया. सागर सिंह अपने ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे और जैसे ही उन्होंने जूता पहना, अंदर मौजूद सांप ने पैर में काट लिया. हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. परिजन सांप को डिब्बे में बंद कर अस्पताल साथ लाए, जिसे देखकर वहां अफरा-तफरी मच गई. डॉक्टर के अनुसार सांप कोबरा प्रजाति का प्रतीत हो रहा है.

जूता पहनते ही हुआ हादसा

टेढ़ा गांव निवासी कृष्णकुमार के बेटे सागर सिंह गुरुवार शाम ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे थे. उन्होंने ध्यान नहीं दिया और जूता पहन लिया. जूते के अंदर पहले से छिपा बैठा सांप अचानक पैर में डस बैठा, जिससे सागर की तबीयत बिगड़ने लगी.

सम्बंधित ख़बरें

Road construction work in Hamirpur expected to begin soon (Photo: Screengrab)
हमीरपुर में बच्चों के प्रदर्शन का बड़ा असर, गांव दौड़े पहुंचे अधिकारी
Abhijeet Dipke
'बच्चों की हिम्मत को सलाम है', Gen-अल्फा प्रदर्शन को दिपके ने सराहा
hamirpur Electricity department SDO
बेटे की चाह... कानपुर के अस्पताल से करवाई नवजात की चोरी, SDO को जेल
हमीरपुर में जेन-अल्फा का हल्लाबोल, हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे DM ऑफिस, Video
Hamirpur Gen Alpha
हमीरपुर में 'Gen अल्फा' का प्रदर्शन, तिरंगा लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट

डिब्बे में बंद सांप देख अस्पताल में मचा हड़कंप

घटना के बाद परिजनों ने समझदारी दिखाते हुए सांप को पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर लिया. जब वे पीड़ित के साथ डिब्बे में बंद सांप लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, तो वहां लोगों के बीच हलचल मच गई. डॉक्टर धर्मेंद्र ने बताया कि सांप देखने में कोबरा जैसा लग रहा है.

बरसात में सावधानी बरतने की सलाह

बरसात के मौसम में सांप सुरक्षित ठिकाने की तलाश में जूते और कपड़ों में छिप जाते हैं. डॉक्टरों और विशेषज्ञों के मुताबिक, जूते पहनने से पहले उन्हें अच्छी तरह झाड़कर देख लेना चाहिए. सर्पदंश होने पर झाड़-फूंक के बजाय तुरंत मरीज को अस्पताल पहुंचाना चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    हमीरपुर: जूते में छिपा बैठा था सांप, पैर डालते ही युवक को डसा, मच गई चीख-पुकार |
    मचल रहा मॉनसून... होने वाली है तूफानी बारिश, जानिए कहां? |
    33% महिला आरक्षण, 543 सीटें हों फिक्स... परिसीमन पर CM विजय ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी |
    बंटवारा 1947 और आवारापन 2 में कौन क‍िसपर भारी, देखें मूवी मसाला |
    Dashank Yog 2026: एक्टिवेट हो चुका है दशांक योग, 3 राशियों की लगेगी लॉटरी |
    NALSAR यूनिवर्सिटी के छात्रों ने CJI सूर्यकांत का क्यों किया विरोध, जानें पूरा मामला |
    जमीन आपके नाम चढ़ी है या नहीं? मोबाइल से 2 मिनट में ऐसे चेक करें पूरा रिकॉर्ड |
    Awarapan 2: शिवम पंडित बनकर लौटे इमरान हाशमी, थिएटर में बजीं तालियां, फैन्स बोले- पैसा वसूल |
    पाकिस्तानी सेना पर हमले का BLA ने वीडियो किया जारी, 14 अगस्त को ब्लैक डे मना रहा बलोचिस्तान |
    बेंगलुरु में फुटपाथ पर गाड़ी पार्क की तो लगेगा भारी जुर्माना, नियम तोड़ते ही टो होगी गाड़ी
    Advertisement