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जाति बतानी होगी, कोविड वैक्सीनेशन की भी डिटेल... केंद्र ने Census के लिए नोटिफाई किए 40 सवाल

जनगणना 2027 के लिए केंद्र ने जनसंख्या गणना चरण में पूछे जाने वाले 40 सवालों को अधिसूचित कर दिया है. इनमें जाति, अनुसूचित जाति-जनजाति की स्थिति और कोविड टीकाकरण से जुड़ी जानकारी भी शामिल है. बर्फीले इलाकों में 1 सितंबर से गणना शुरू होगी, जबकि देश के बाकी हिस्सों में यह अगले साल होगी.

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Census 2027 के लिए 40 सवाल पूछे जाएंगे. (Photo- ITG)
Census 2027 के लिए 40 सवाल पूछे जाएंगे. (Photo- ITG)

केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना चरण में पूछे जाने वाले 40 सवालों को अधिसूचित कर दिया है. इन सवालों में जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़ी जानकारी भी शामिल है. इसके अलावा लोगों से कोविड-19 का टीका कहां लगवाया था, इसकी जानकारी भी मांगी जाएगी.

रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, लोगों से पूछा जाएगा कि वे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं या नहीं और उनकी जाति क्या है. जनगणना 2027 में पहली बार व्यापक स्तर पर जातिगत आंकड़े जुटाए जाएंगे.

यह भी पढ़ें: जनगणना 2027 का शेड्यूल जारी, पहाड़ी क्षेत्रों में 1 सितंबर से गणना, 17 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू

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बर्फीले इलाकों में 1 सितंबर से शुरू होगी गणना

लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले और गैर-समान क्षेत्रों में जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी. इससे पहले 17 से 31 अगस्त तक लोगों को खुद ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज करने की सुविधा दी जाएगी.

देश के बाकी हिस्सों में जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में होगी. जनगणना दो चरणों में कराई जा रही है. पहले चरण में मकानों और आवास से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है, जबकि दूसरे चरण में हर व्यक्ति की जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक जानकारी दर्ज की जाएगी.

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यह भी पढ़ें: 2027 की डिजिटल जनगणना: क्या TV-AC की जानकारी से छिनेगा BPL दर्जा?

आजादी के बाद आठवीं जनगणना

जनगणना 2027 देश की 16वीं जनगणना और आजादी के बाद आठवीं जनगणना होगी. यह पहली डिजिटल जनगणना भी है, जिसमें मोबाइल के जरिए आंकड़े जुटाने और खुद जानकारी दर्ज करने की सुविधा दी जा रही है. 2021 की जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण नहीं हो सकी थी.

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