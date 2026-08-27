61KM का माइलेज, 90 हजार से कम कीमत, लॉन्च हुआ नया TVS Jupiter

टीवीएस ने भारतीय बाजार में अपने पॉपुलर स्कूटर जुपिटर का नया अवतार लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने जुपिटर डुअल टोन स्पेक्ट्रल रेंज को लॉन्च किया है. 110 सीसी इंजन वाले स्कूटर की नई सीरीज में डुअल टोन कलर का विकल्प मिलेगा. साथ ही सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर मिलेंगे.

और पढ़ें

जुपिटर टीवीएस के पोर्टफोलियो का सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है. नए जुपिटर में कंपनी ने बड़ी सीट, यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और ब्लूटूथ कनेक्टेड टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स जोड़े हैं. जुलाई में जुपिटर की सेल्स की बात करें, तो कंपनी ने इसकी 1,48,595 यूनिट्स को बेचा है. आइए जानते हैं इस स्कूटर की कीमत और दूसरी खास बातें.

कितनी है कीमत?

टीवीएस जुपिटर डुअल टोन स्पेक्ट्रल रेंज की कीमत 89,825 रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. ये स्कूटर दो कलर ऑप्शन- स्पेक्ट्रल ब्लू और स्पेक्ट्रल कॉपर डुअल टोन कलर में आता है. नए जुपिटर में सबसे बड़ा बलदाव स्कूटर के कलर का है.

यह भी पढ़ें: TVS Jupiter: 31 दिनों में 1.48 लाख ने खरीदा ये स्कूटर, देता है गजब का माइलेज

कंपनी ने दोनों ही स्कूटर्स के लिए एक कलर शिफ्टिंग फिनिश तैयार की है, जो इन्नर पैनल, रिवाइज्ड सीट फिनिश और पार्शियल क्रोम मिरर्स के साथ आती है. इन दोनों कलर के साथ जुपिटर 110 सीसी का पहला स्कूटर बन गया है, जो डुअल टोन स्पेक्ट्रल कलर के साथ आता है.

Advertisement

जुपिटर का स्पेक्ट्रल ब्लू कलर वेरिएंट. (Photo: TVS Motor)

क्या मिलता है स्कूटर में?

टीवीएस जुपिटर डुअल टोन स्पेक्ट्रल रेंज में सीक्वेंशियल इंडिकेटर मिलते हैं, जो एक सेगमेंट फर्स्ट फीचर है. इसमें इंडिकेटर ब्लिंक करने के बजाय सीक्वेंस पैटर्न में लाइट प्रोड्यूस करता है. इससे स्कूटर को अलग लुक मिलता है. स्कूटर में कुछ एक्सटीरियर बदलाव भी किए गए हैं.

यह भी पढ़ें: TVS iQube: 60 रुपये में 212KM, इस स्कूटर की बंपर बिक्री, 158% बढ़ी सेल

ये स्कूटर प्रीमियम लॉन्ग सीट के साथ आता है. बेहतर कम्फर्ट के लिए इसमें राइड और पिलियन के लिए बैक सपोर्ट भी दिया गया है. जुपिटर में 33 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज दिया गया है, जिसे लेकर टीवीएस का दावा है कि ये सेगमेंट में बेस्ट है. इसमें दो हेलमेट रखने की जगह है.

नया जुपिटर स्मार्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी ऑफर करता है. इससे आपको स्कूटर पर नेविगेशन, कॉल और एसएमएस अलर्ट जैसी डिटेल्स मिलती हैं. साथ ही स्कूटर में यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है. ये स्कूटर 113.3 सीसी के सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के साथ आता है. ये इंजन 7.9 एचपी की पावर और 9.8 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. ये स्कूटर 61 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है.

---- समाप्त ----