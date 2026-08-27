100 क्विंटल मिठाई JCB से गड्ढे में दबवाई, प्रयागराज में रक्षाबंधन से पहले मिलावट के खिलाफ एक्शन

प्रयागराज जिले के सोरांव और फाफामऊ इलाकों में रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. विभागीय टीमों ने छापेमारी कर गंदगी में बन रही और आपत्तिजनक केमिकल से तैयार 100 क्विंटल से ज्यादा हानिकारक मिठाइयों को जब्त किया. इसके बाद अधिकारियों ने जेसीबी लगाकर गड्ढा खुदवाया और सड़ी-गली मिठाइयों को उसमें डालकर नष्ट करा दिया. खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी उत्पादों के 12 सैंपल लैब भेजे हैं और आरोपी कारोबारी का रजिस्ट्रेशन निलंबित कर उसके खिलाफ बीएनएस की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है.

और पढ़ें

सोरांव और फाफामऊ में गंदगी के बीच बन रही थी मिठाई

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर जिले की टीमों ने छापेमारी अभियान चलाया. सोरांव और फाफामऊ इलाके में बड़े पैमाने पर मिलावटी मिठाइयों का निर्माण और भंडारण पाया गया. जांच में कारखानों के अंदर बेहद गंदगी मिली और मौके से संदिग्ध आपत्तिजनक केमिकल भी बरामद किए गए, जिसके बाद तुरंत जब्ती की कार्रवाई की गई.

कारोबारी का रजिस्ट्रेशन निलंबित, एफआईआर दर्ज

विभागीय कार्रवाई के तहत संबन्धित खाद्य कारोबारी के खिलाफ बीएनएस की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है. इसके अलावा कारोबारी का रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए खाद्य पदार्थों के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.

59 सैंपल लैब भेजे गए

प्रयागराज मंडल के सहायक आयुक्त खाद्य दीनानाथ यादव ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप लोगों को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान लगातार जारी है. पिछले एक पखवाड़े में खाद्य पदार्थों के 59 सैंपल जांच के लिए लैब भेजे जा चुके हैं और 100 क्विंटल से अधिक हानिकारक मिठाइयों को नष्ट कराया गया है.

---- समाप्त ----