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एक साल में दो मासूमों का कत्ल! जमीन के लालच में 2 भाइयों को उतारा मौत के घाट, आरोपी का खौफनाक कबूलनामा

गुजरात के साबरकांठा में 8 साल के केवल की हत्या की जांच के दौरान पुलिस को एक साल पुराने राज का पता चला है. आरोपी सावनजी अलखाजी ठाकोर ने रिमांड के दौरान कबूल किया कि उसने केवल के 12 साल के बड़े भाई अमित की भी हत्या की थी. पुलिस के मुताबिक, जमीन के लालच और अंधविश्वास के चलते दोनों भाइयों को निशाना बनाया गया.

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हत्यारे ने कबूला- दोनों भाइयों को मैंने मारा.(Photo: ITG)
हत्यारे ने कबूला- दोनों भाइयों को मैंने मारा.(Photo: ITG)

गुजरात के साबरकांठा जिले के ईडर इलाके से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. समलापुर गांव में दो दिन पहले जिस घर से 8 साल के मासूम केवल की अर्थी उठी थी, अब उसी बच्चे के हत्यारे ने उसके बड़े भाई अमित की हत्या का राज भी खोल दिया है. पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी सावनजी अलखाजी ठाकोर ने एक साल पुराने इस मामले का खुलासा किया.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पूछताछ में बताया कि करीब एक साल पहले उसने केवल के 12 साल के बड़े भाई अमित का अपहरण किया था. इसके बाद उसे चेकडैम के गहरे पानी में धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. अमित की गुमशुदगी के बाद परिवार उसके वापस लौटने की उम्मीद लगाए बैठा था. अब इस कबूलनामे ने परिवार को भीतर तक झकझोर दिया है.

यह भी पढ़ें: साबरकांठा में 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप, खेत में खींच ले गए थे आरोपी

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बताया जा रहा है कि दो दिन पहले केवल की हत्या के मामले में ईडर पुलिस ने सावनजी ठाकोर को हिरासत में लिया था. रिमांड के दौरान पूछताछ आगे बढ़ी तो उसने अमित की मौत से जुड़ा यह चौंकाने वाला सच बताया. एक ही परिवार के दोनों मासूम भाइयों की हत्या की जानकारी सामने आने के बाद गांव में मातम के साथ लोगों में गहरा आक्रोश है.

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जमीन के लालच और अंधविश्वास का आरोप

ईडर के डीवाईएसपी स्मित गोहिल ने बताया कि समलापुर गांव का यह परिवार लगातार दो बड़े सदमों से गुजर रहा है. पहले 8 साल के केवल की हत्या ने परिवार को तोड़ दिया और अब बड़े बेटे अमित की मौत का सच सामने आने के बाद उनकी पीड़ा और बढ़ गई है. पुलिस के अनुसार, दोनों घटनाओं के पीछे जमीन का लालच और अंधविश्वास सामने आया है.

पुलिस का कहना है कि अमित के लापता होने के बाद परिवार को उसके लौटने की उम्मीद थी. उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि बच्चे की हत्या कर दी गई है. आरोपी के खुलासे के बाद अब पुलिस ने इस पुराने मामले को भी जांच के दायरे में लिया है. चेकडैम में धक्का देकर अमित की जान लेने की बात पूछताछ में सामने आई है.

डीवाईएसपी स्मित गोहिल के मुताबिक, परिवार अभी छोटे बेटे केवल की मौत के सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि अमित की हत्या का राज सामने आ गया. जिस बच्चे के लौटने की आस में परिजन इतने समय से इंतजार कर रहे थे, उसकी भी मौत हो चुकी थी. इस जानकारी ने परिवार के जख्म और गहरे कर दिए हैं.

एक साल में दो बेटों को खोया

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मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सावनजी ठाकोर के खिलाफ हत्या का एक और केस दर्ज कर लिया है. पुलिस अब आरोपी से आगे की पूछताछ और दोनों घटनाओं के बीच संबंधों की जांच कर रही है. अधिकारियों के मुताबिक, जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी के आने के बाद दोनों घटनाओं की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है. एक साल पहले अमित की संदिग्ध गुमशुदगी और अब केवल की हत्या ने पूरे मामले को बेहद गंभीर बना दिया है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि वारदातों को अंजाम देने के पीछे आरोपी की पूरी मंशा क्या थी.

समलापुर गांव में इस घटना के बाद शोक और गुस्से का माहौल है. एक ही परिवार के दो मासूम बेटों की जान जाने से ग्रामीण भी स्तब्ध हैं. जिन माता-पिता ने पहले अमित के लौटने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी, उन्होंने अब केवल को भी खो दिया है. दो बच्चों को एक साल के भीतर खो चुके परिवार के दर्द ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है.

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Input: हंसमुखभाई पटेल.
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