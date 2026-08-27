आखिर क्यों लड़की रोज अलग-अलग लड़कों के साथ बैठती थी, वजह जान छूटेगी हंसी!

>शिक्षक- इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आए?
छात्र- बर्ड फ्लू हो गया था सर.
शिक्षक- पर ये तो पक्षियों को होता है.
छात्र- जी...आप हमें रोज मुर्गा जो बना देते हैं..!!
>एक लड़की रोज अलग-अलग लड़कों के साथ बैठती थी,
लड़के ने सवाल किया- तुम ऐसा क्यों करती हो?
लड़की ने कहा- देख लो लड़के बदल जाते हैं पर लड़कियां नहीं !!!
>प्रेमिका ने प्रेमी से कहा- शादी के लिए मेरी मां से मिल लो.
प्रेमी बोला- नहीं डियर! अब तुम्हारे सिवाए कोई दूसरी मेरे मन में नहीं भाती !
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>साली अपने जीजा से- ससुराल में दामाद का इतना सम्मान क्यों होता है?
जीजा- क्योंकि वे जानते हैं कि यही वो महान आदमी हैं जिसने हमारे घर का तूफान संभाला है!!!
>राजू- कल सर्कस देखने चलेंगे.
वीरू- मैं अपनी बीवी को भी लाऊंगा
राजू- अगर तेरी बीवी शेर के पिंजरे में गिर गयी तो किसे बचाएगा.
वीरू- मैं तो शेर को बचाऊंगा, आखिर दुनिया में शेर बचे ही कितने हैं...!
>देवर- आप बहुत सुंदर हो भाभीजी. एकदम रानी जैसी हो.
भाभी- अरे, सच में?
देवर- जी
भाभी- और बताओ क्या कर रहे हो अभी?
देवर- मजाक...!!
(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)