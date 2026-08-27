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भारतीय परिवार ने फ्लाइट में खोला डिब्बा... प्लेट में ढोकला-थेपला लेकर लगे घूमने, वायरल वीडियो पर छिड़ी बहस

फ्लाइट के अंदर घर का बना ढोकला और थेपला खाते एक भारतीय परिवार का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में परिवार आपस में खाना बांटता दिख रहा है. इस नजारे ने इंटरनेट पर सिविक सेंस और देसीपन को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है, जहां यूजर्स दो धड़ों में बंट गए हैं.

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फ्लाइट में लोगों की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए. (PHOTO:X @choga_don)
फ्लाइट में लोगों की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए. (PHOTO:X @choga_don)

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बड़ा भारतीय परिवार फ्लाइट के अंदर ही घर से बना खाना खाते और एक-दूसरे को मजे से बांटता दिखाई दे रहा है. इस वीडियो के सामने आते ही यह इंटरनेट पर तेजी से फैल गया है और लोग इस तरह-तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. 

वायरल वीडियो में लोग ढोकला, थेपला और कई तरह के स्नैक्स के साथ सफर का मजा लेते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद जहां कुछ लोगों को यह नजारा बेहद देसी और अपनापन भरा लगा, वहीं कुछ यूजर्स ने इसे फ्लाइट के अंदर की इन्डिस्प्लिन और सिविक सेंस से जोड़ दिया.

फ्लाइट के अंदर बना देसी खाने का माहौल

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एक्स पर वायरल हो रही इस वीडियो में इंडिगो की फ्लाइट के अंदर एक परिवार साथ में बैठा हुआ है और एक महिला खाने की प्लेटें लोगों तक पहुंचाती दिखाई देती है. ये फैमिली अपने साथ कई सारी खाने की चीजें लेकर आया था और एक दूसरे को बांट कर फ्लाइट में ही खाने लगा. इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है, जैसे वो लोग किसी ट्रेन के कोच में बैठे हुए हैं और मिलकर खाना खा रहे हैं.

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एक-दूसरे को खाना देना और सीटों के आसपास आकर मिलकर खाना खाने की वजह से इंटरनेट पर ये क्लिप लोगों का ध्यान खींच रही है. वीडियो के कैप्शन में भी लिखा है, 'सफर के दौरान देसी परिवार.'  खाने के साथ ही यह फैमिली अपने साथ एक बड़ा बैग भी लेकर आई थी और खाने के बाद कूड़ा उसें जमा किया रहा था, ताकि प्लेन में गंदगी ना हो. 

वीडियो ने छेड़ी सिविक सेंस की बहस

हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग जमकर अपने रिएक्शन दे रहे हैं और लोग दो ग्रुप में भी बंट गए हैं. वीडियो शेयर करने वाले यूजर ने दावा किया कि परिवार के करीब 15 लोग एक साथ खाना खा रहे थे और केबिन में प्लेटें लेकर घूम रहे थे. एक यूजर ने कहा कि इस तरह खाने की खुशबू फ्लाइट में बैठे हुए दूसरे यात्रियों को भी परेशान कर रही थी. फ्लाइट में एक साथ कई सारे लोग बैठते हैं और इसलिए हमें दूसरों की भी सुविधा का ध्यान रखना चाहिए. 

दूसरे यूजर ने बोला, ऐसे यात्रियों को कुछ समय के लिए नो-फ्लाई लिस्ट में डाल देना चाहिए. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, अगर गलियारा इतना खाली था तो परिवार वहां गरबा भी कर सकता था.

परिवार के सपोर्ट में उतरें यूजर्स

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जहां एक ग्रुप फैमिली के ऐसे फ्लाइट में खाना खाने का विरोध कर रहा है, तो कुछ लोगों ने उनका सपोर्ट भी किया. एक यूजर ने सवाल किया कि जब एयरलाइन की ओर से खाना परोसा जाता है, तब भी फ्लाइट में खाने की महक होती है. ऐसे में सिर्फ घर के भारतीय खाने की खुशबू को परेशानी मानना सही नहीं. 

यह वायरल वीडियो सिर्फ ढोकला और थेपला खाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने पब्लिक जगहों पर हमारे बर्ताव को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है. सफर के दौरान अपना पसंदीदा खाना साथ रखना कई लोगों के लिए नॉर्मल बात हो सकती है, लेकिन पब्लिक प्लेस पर शोर, इधर-उधर जाना या दूसरे यात्रियों को असुविधा न हो, इसका ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है.

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