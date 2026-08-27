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'गाली-गलौज करो, सम्मान पाओ' फडणवीस के हाथों समय रैना सम्मानित, बौखलाए सुनील पाल

स्टैंडअप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें सम्मानित किया है. इस बीच सुनील पाल ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है.

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समय रैना पर सुनील पाल का निशाना (Photo: Instagram/sunilpalcomedian/ITG)
समय रैना पर सुनील पाल का निशाना (Photo: Instagram/sunilpalcomedian/ITG)

सुनील पाल ने समय रैना के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी को फिर से हवा दी है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा सम्मानित किए जाने के बाद उन्होंने इस कॉमेडियन पर फिर से निशाना साधा है. पाल ने सवाल उठाया कि सरकार ने रैना को सम्मानित क्यों किया और चेतावनी दी कि इस तरह के सम्मान से युवा कॉमेडियन के बीच क्या संदेश जा सकता है.

समय रैना के सम्मान पर रिएक्शन देते हुए पाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी. उन्होंने कहा, 'घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग,' और फिर 'इंडियाज गॉट लेटेंट' (India’s Got Latent) के कॉमेडियन को सम्मानित करने के फैसले पर सवाल उठाया.

महाराष्ट्र सरकार पर उठाया सवाल
सुनील पाल ने रैना के शो से जुड़े विवादित कंटेंट, खासकर उसमें इस्तेमाल होने वाली अभद्र भाषा का ज़िक्र किया और पूछा कि ऐसे विवाद से जुड़े व्यक्ति को सम्मानित क्यों किया जा रहा है? उन्होंने इस सम्मान के पीछे के बड़े संदेश पर भी सवाल उठाया, खासकर उन लोगों के लिए जो कॉमेडी में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

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उन्होंने कहा, 'कॉमेडियन बनो, अभद्र भाषा (गालियां) का इस्तेमाल करो, पुलिस केस में फंसो, विवाद खड़ा करो और सुर्खियां बटोरों - और अंत में सम्मान पाओ.' उन्होंने आगे कहा, 'जब आपको सफलता मिल जाएगी, फिर आपको हर आदमी सलाम करेगा.'

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राजनीतिक तंज कसा
पाल ने अपनी बात एक राजनीतिक तंज के साथ खत्म की, 'हे देवेंद्र, हे नरेंद्र, क्या हो रहा है, सब देख रही हैं इंदिरा...'. Kwj

समय रैना को सम्मानित क्यों किया गया?
यह ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब रैना महाराष्ट्र साइबर अवेयरनेस शॉर्ट फिल्म और एक नए हेल्पलाइन एंथम के लॉन्च इवेंट में शामिल हुए, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें सम्मानित किया.

इवेंट के वीडियो में रैना को फडणवीस के साथ हंसी-मजाक करते और अपनी स्पीच में 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद का जिक्र करते हुए देखा गया. इसके बाद ये क्लिप्स वायरल हो गईं और फैन्स ने इस पल को 'फ़ुल-सर्कल मोमेंट' (यानी कहानी का पूरा चक्र पूरा होने जैसा पल) बताया.

रैना ने महाराष्ट्र साइबर के साथ अपने जुड़ाव के बारे में मज़ाक करते हुए एक छोटा वीडियो भी पोस्ट किया. उन्होंने मजाक में कहा कि उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए सेव किया था क्योंकि 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद के दौरान उस नंबर से उनसे कई बार संपर्क किया गया था.

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