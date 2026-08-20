TVS iQube: 60 रुपये में 212KM, इस स्कूटर की बंपर बिक्री, 158% बढ़ी सेल

टीवीएस मोटर कंपनी के लिए जुलाई का महीना शानदार रहा है. इस महीने कंपनी ने कुल 4,37,394 दोपहिया बेची हैं. पिछले साल के मुकाबले कंपनी की सेल 42 फीसदी बढ़ी है. जुलाई 2025 में टीवीएस ने कुल 3,08,720 टू-व्हीलर्स बेचे थे. जून के मुकाबले भी जुलाई में ब्रांड की सेल बेहतर हुई है.

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जून में कंपनी ने 4,11,014 टू-व्हीलर्स बेची थीं. यानी जुलाई में कंपनी की सेल 6 फीसदी बढ़ी है. अगर टीवीएस के पोर्टफोलियो को देखें, तो कंपनी के दो मॉडल्स की सेल में सबसे ज्यादा ग्रोथ है. टीवीएस आरआर 310 की सेल 350 फीसदी बढ़ी है, जबकि आईक्यूब (TVS iQube) इलेक्ट्रिक की सेल में 158 फीसदी का इजाफा हुआ है.

स्कूटर की बंपर सेल

बात करते हैं टीवीएस आईक्यूब की, जो ना सिर्फ टीवीएस के लिए बल्कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर इंडस्ट्री के लिए शानदार सेल्स नंबर ला रहा है. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में आईक्यूब सबसे ज्यादा बकने वाला स्कूटर है. जुलाई में इसकी 59,386 यूनिट्स बिकी हैं.

वहीं जुलाई 2025 में इस स्कूटर की 23,029 यूनिट्स बिकी थीं. यानी ईयर-ऑन-ईयर इसकी सेल में 158 फीसदी का इजाफा हुआ है. जून 2026 में टीवीएस ने इस स्कूटर की 47,331 यूनिट्स बेची थीं. इसका मतलब है कि मंथ-ऑन-मंथ इस स्कूटर की सेल 25 फीसदी बढ़ी है.

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कितनी है कीमत?

टीवीएस आईक्यूब मल्टीपल कॉन्फिग्रेशन में आती है. इसमें आपको अलग-अलग बैटरी का विकल्प मिल जाएगा. अच्छी बात ये है कि टीवीएस इस बाइक को बीएएस (BaaS) के तहत भी ऑफर करती है. यानी यहां पर आपको स्कूटर की कीमत देनी होगी और बैटरी आपको सब्सक्रिप्शन के तौर पर मिलेगी.

BaaS के तहत आईक्यूब की कीमत 59,999 रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. वहीं बैटरी के साथ कीमत की बात करें, तो आईक्यूब का 2.3kWh बैटरी वाला वेरिएंट 94,434 रुपये एक्स शोरूम में आता है. वहीं 3.1kWh बैटरी वाले वेरिएंट की कीमत 1 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है.

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आईक्यूब के 3.5kWh वाले वेरिएंट की कीमत 1,08,993 रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. वहीं टीवीएस आईक्यूब एस 4.7kWh वेरिएंट की कीमत 1,17,642 रुपये एक्स शोरूम है. स्कूटर के 5.3kWh बैटरी वाले वेरिएंट की कीमत 1,58,834 रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है.

कितनी है रेंज?

टीवीएस आईक्यूब का 5.3kWh बैटरी वाला स्कूटर 212 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज ऑफर करता है. वहीं 4.7kWh वाले वेरिएंट में 175 किलोमीटर की रेंज, 3.5kWh वाले में 145 किलोमीटर की रेंज, 3.1kWh में 123 किलोमीटर की रेंज और 2.3kWh वाले वेरिएंट में 114 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज मिलती है. 10 रुपये प्रति यूनिट के चार्ज से 5.3kWh बैटरी वाले स्कूटर को घर पर चार्ज करने में लगभग 60 रुपये का खर्च आएगा. ध्यान रखें कि इसे कमर्शियल स्टेशन पर चार्ज करना महंगा होगा.

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