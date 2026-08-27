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अंकित बालियान हत्याकांड में आया टोरंटो में बैठे गैंगस्टर भोलू सहापुरीया का नाम, सामने आई पहली तस्वीर

शामली में हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या के बाद टोरंटो में बैठे गैंगस्टर भोलू सहापुरीया का नाम चर्चा में है. यूपी एसटीएफ शूटरों की तलाश में जुटी है. अब भोलू की पहली तस्वीर सामने आई है. पढ़ें ये कहानी.

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अंकित की हत्या में गैंगस्टर भोलू सहापुरीया नाम आ रहा है (फोटो-ITG)
अंकित की हत्या में गैंगस्टर भोलू सहापुरीया नाम आ रहा है (फोटो-ITG)

शामली में हरियाणवी गायक और यूट्यूबर अंकित बालियान की सनसनीखेज हत्या के बाद गैंगस्टर भोलू सहापुरीया का नाम सामने आया है. इस हत्याकांड के बाद अब टोरंटो में बैठे गैंगस्टर भोलू सहापुरीया की पहली तस्वीर भी सामने आई है. बताया जा रहा है कि भोलू पिछले करीब तीन साल से कनाडा के टोरंटो में बैठकर कथित तौर पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है. अंकित बालियान हत्याकांड में उसकी भूमिका और उससे जुड़े दावों की पुलिस जांच कर रही है.

भोलू सहापुरीया की तलाश अब सिर्फ हरियाणा पुलिस को ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस को भी है. शामली में अंकित बालियान की हत्या के बाद इस मामले को लेकर यूपी एसटीएफ की टीमें भी सक्रिय हो गई हैं. जांच एजेंसियां हत्याकांड को अंजाम देने वाले बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हैं. पुलिस की जांच में भोलू से जुड़े संभावित नेटवर्क और वारदात के पीछे की साजिश को भी खंगाला जा रहा है.

अंकित बालियान हत्याकांड को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम भी चर्चा में है. अगर जांच में इस कनेक्शन की पुष्टि होती है, तो यह उत्तर प्रदेश में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी बड़ी वारदातों में एक और मामला होगा. इससे पहले बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बदमाशों का नाम सामने आया था. उस घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिराया था.

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अब अंकित बालियान की हत्या ने यूपी में गैंगवार और संगठित अपराध को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. खास तौर पर इस मामले में विदेश में बैठे गैंगस्टरों की भूमिका की जांच महत्वपूर्ण हो गई है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अंकित की हत्या की साजिश कहां रची गई और इसे अंजाम देने वाले शूटरों को किसने निर्देश दिए थे. यूपी एसटीएफ की टीमें कथित तौर पर हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटरों की तलाश में जुटी हैं.

अंकित बालियान हरियाणवी संगीत और यूट्यूब से जुड़े हुए थे और उनकी हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. इस मामले में भोलू सहापुरीया का नाम सामने आने के बाद जांच का दायरा और बढ़ गया है. अब पुलिस की नजर उन लोगों पर भी है, जो विदेश में बैठे गैंगस्टरों के संपर्क में रहकर स्थानीय स्तर पर आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं. आने वाले दिनों में जांच से इस हत्याकांड के पीछे की पूरी साजिश और आरोपियों की भूमिका साफ होने की उम्मीद है.

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