Toyota Glanza Facelift: त्योहारों के बीच टोयोटा का धमाका! लॉन्च की सबसे सस्ती कार, कीमत है इतनी

Toyota Glanza Facelift Launch: नवरात्रि के साथ ही देश में फेस्टीव सीजन की शुरुआत हो चुकी है. इस दौरान कार कंपनियां भी लगातार नए मॉडलों को बाजार में उतारने में व्यस्त हैं. इस बीच जापानी कार निर्माता टोयोटा ने आज भारतीय बाजार में अपनी सबसे सस्ती कार टोयोटा ग्लांजा के नए फेसलिफ्ट मॉडल को लॉन्च किया है. आकर्षक लुक और दमदार इंजन से लैस इस हैचबैक की शुरुआती कीमत 6.99 लाख रुपये तय की गई है जो टॉप मॉडल के लिए 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है.

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नई टोयोटा ग्लांजा अब कुल 5 वेरिएंट में आएगी. इसमें ई, एस, जी, वी और वी (ऑप्शनल) शामिल हैं. ख़ास बात ये है कि, कंपनी ने पहली बार टोयोटा ग्लांजा में एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) को शामिल किया है. जो कि केवल हायर V (O) ग्रेड में मिलेगा. इस कार को कुल 7 कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जिसमें बिल्कुल नए ब्लूइश ब्लैक और डिजिटल टील कलर शामिल है.

नई Glanza में शार्क-फिन एंटीना दिया गया है. Photo: Toyota India

कैसा है डिजाइन

Toyota Glanza के लुक और डिजाइन में भी कंपनी ने बदलाव किया है. इस कार को बिल्कुल नया फ्रंट फेस, नया ग्रिल और नए डिजाइन के अलॉय व्हील दिए गए हैं. कार में रडार मॉड्यूल भी दिया गया है, जो ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम से जुड़े फीचर्स को सपोर्ट करता है. हालांकि, कंपनी ने हेडलाइट्स के डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन LED फॉग लैंप्स को नया डिजाइन दिया गया है.

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कार के फ्रंट में मिलने वाले टोयोटा लोगो की जगह भी बदली गई है. अब इसे बोनट के नीचे मौजूद प्लास्टिक ट्रिम पर लगाया गया है. इसके अलावा, नई Glanza में शार्क-फिन एंटीना दिया गया है. Glanza के साइड प्रोफाइल में पहले जैसा ही डिजाइन देखने को मिलता है. इसमें 16-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं.

क्रोम डोर हैंडल और खिड़कियों के चारों ओर मिलने वाली क्रोम लाइन को भी बरकरार रखा गया है. यानी कार के साइड लुक में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. पीछे की तरफ भी डिजाइन पहले जैसा ही है. इसमें रैपअराउंड LED टेललाइट्स, छत पर लगा स्पॉइलर और रियर वाइपर के साथ वॉशर मिलता है.

Toyota Glanza के टॉप वेरिएंट में ADAS फीचर दिया गया है. Photo: Screengrab

इंजन और परफॉर्मेंस

Toyota Glanza का सबसे बड़ा बदलाव इसका नया Z12E 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन है. यह इंजन पेट्रोल और CNG, दोनों फ्यूल ऑप्शन पर चलता है. पेट्रोल मोड में यह इंजन 83hp की पावर और 112Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT) के विकल्प मिलते हैं.

पुराने मॉडल में 4-सिलेंडर इंजन दिया जाता था. इसकी तुलना में नए इंजन का पावर आउटपुट 7hp कम है, जबकि टॉर्क में 1Nm की कमी आई है. इसके बावजूद नए मॉडल में माइलेज को थोड़ा बेहतर बनाया गया है. पेट्रोल इंजन के साथ आइडल स्टार्ट-स्टॉप फीचर भी दिया गया है, जो गाड़ी के कुछ समय तक खड़े रहने पर इंजन को बंद करके फ्यूल की खपत कम करने में मदद करता है.

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Toyota Glanza में कंपनी ने 360 डिग्री कैमरा भी दिया है. Photo: Toyota India

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इसके अलाव कंपनी ने ऑटोमेटिक वेरिएंट के लिए इंटेलिजेंट गियर शिफ्ट (IGS) सिस्टम को शामिल किया है, जो ऑटोमेटिक वेरिएंट की ड्राइविंग को स्मूथ बनाने में मदद करता है. नया इंजन CNG मोड में 70hp की पावर और 102Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस विकल्प में भी 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT ट्रांसमिशन दिए गए हैं. पुराने इंजन के मुकाबले CNG मोड में पावर 7hp कम हो गई है, लेकिन टॉर्क 4.5Nm बढ़ा है.

कैसा है कार का केबिन

केबिन फीचर्स की बात करें तो इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, टोयोटा आई कनेक्ट, हेड-अप-डिस्प्ले (HUD) और 360 डिग्री कैमरा भी दिया गया है. कंपनी ने इसमें नई लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी है, जिससे कार का इंटीरियर पहले से ज्यादा प्रीमियम महसूस हो सकता है. इसके अलावा, अब फ्रंट सीट वेंटिलेशन का फीचर भी दिया गया है, जो गर्म मौसम में सफर को ज्यादा आरामदायक बनाने में मदद करेगा.

नई Glanza में वायरलेस फोन चार्जर भी दिया गया है. खास बात यह है कि इसके नीचे कूलिंग वेंट मिलता है, जो चार्जिंग के दौरान फोन को ठंडा रखने में मदद कर सकता है. म्यूजिक के शौकीनों के लिए कार में Clarion का 4-स्पीकर और 2-ट्वीटर वाला साउंड सिस्टम दिया गया है. इसके अलावा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और लेवल-2 ADAS फीचर्स भी शामिल किए गए हैं.

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पिछले मॉडल की तरह 9-इंच टचस्क्रीन और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया जा रहा है. इसके अलावा ड्राइवर के लिए मोनोक्रोम हेड-अप डिस्प्ले दिया गया है, जबकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एनालॉग डायल्स के साथ कलर मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले (MID) मिलता है. कार में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए AC वेंट्स भी दिए गए हैं.

Toyota Glanza में बतौर स्टैंडर्ड 6 एयरबैग दिए जा रहे हैं. Photo: Toyota India

मिलते हैं ये धांसू सेफ्टी फीचर्स

सेफ्टी की बात करें तो कंपनी ने इसमें 6 एयरबैग को बतौर स्टैंडर्ड दिया है. जो कार के सभी वेरिएंट में उपलब्ध होगा. इसके अलावा टॉप वेरिएंट में एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (ADAS), टेक बॉडी स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल (VSC), थ्री-प्वाइंटेड ELR सीट बेल्ट और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

लेवल-2 एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) पैकेज में कंपनी ने एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और हाई-बीम असिस्ट जैसे फीचर्स को शामिल किया है. जो कि इस कार की ड्राइविंग को सेफ बनाने में मदद करते हैं.

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