कोलेस्ट्रॉल सिर्फ हार्ट की नसों में ही नहीं जमता बल्कि ये पैरों की नसों में भी जम सकता है. मेडिकल की भाषा में इस स्थिति को पेरिफेरल आर्टरी डिजीज (PAD) कहते हैं, अगर समय पर इसका इलाज न हो तो लक्षण बढ़ने से यह बीमारी पैरों के टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकती है और इससे गैंगरीन होने तक का रिस्क होता है. जिससे पैर काटने की नौबत भी आ सकती है.

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अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कोलेस्ट्रॉल पैर की नसों में कैसे जमा हो जाता है? इस बारे में मेदांता मूलचंद हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफसर डॉ. तरुण कुमार ने Aajtak.in को बताया है.

डॉ कुमार बताते हैं कि हमारे शरीर में खून के फ्लो को हार्ट से पैरों तक पहुंचाने के लिए कई आर्टरीज होती हैं. जब खून में बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, तो यह आर्टरी की अंदरूनी दीवारों में जमा होने लगता है और धीरे-धीरे इसके साथ कैल्शियम, सूजन पैदा करने वाली सेल्स मिलकर एक परत बना लेते हैं. इसे प्लाक कहते हैं. इससे शरीर में खून के फ्लो का रास्ता संकरा होने लगता है और पैरों तक पर्याप्त खून और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता. कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ यह प्लाक पैरों में भी जा सकता है .इस स्थिति को पेरिफेरल आर्टरी डिजीज (PAD) कहते हैं.

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पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के लक्षण क्या होते हैं

डॉ तरुण बताते हैं कि इसका सबसे आम लक्षण चलते समय पैरों में दर्द या ऐंठन होना है. खासकर अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और शरीर में विटामिन डी ठीक है, लेकिन फिर भी पिंडलियों, जांघों या कूल्हों में दर्द महसूस हो रहा है तो ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के लक्षण हो सकते हैं कुछ लोगों को पैरों में भारीपन, कमजोरी महसूस हो सकती है.

किन लोगों को ज्यादा खतरा?

डायबिटीज के मरीजों में इस बीमारी का खतरा अधिक रहता है. इसके अलावा धूम्रपान करने वाले, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान लोग भी इसकी चपेट में आ सकते हैं. उम्र बढ़ने और किडनी की पुरानी बीमारी में भी इसका जोखिम बढ़ता है.

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कैसे होती है बीमारी की पहचान?

डॉक्टर एंकल ब्रैकियल इंडेक्स (ABI) टेस्ट करा सकते हैं. इसमें टखने और हाथ के ब्लड प्रेशर की तुलना की जाती है. जरूरत पड़ने पर डॉप्लर अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है, जिससे खून के बहाव और ब्लॉकेज का पता चलता है.

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