नए अवतार में आ रही लोगों की पसंदीदा 7-सीटर... मिलेगा SUV जैसा डिजाइन

टोयोटा (Toyota) ने भारतीय बाजार में अपनी नई ग्लांजा को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने ग्लांजा फेसलिफ्ट (Glanza Facelift) को 6.99 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. वहीं अब अगले महीने हमें टोयोटा की एक और कार का अपडेटेड मॉडल देखने को मिलने वाला है.

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हम बात कर रहे हैं लोगों की चहेती 7-सीटर का इनोवा हायक्रॉस (Toyota Innova Hycross) की. कारटोक की रिपोर्ट के मुताबिक ये एमपीवी नवंबर में लॉन्च हो सकती है. टोयोटा इस कार को पिछले 3-4 महीने से टेस्ट कर रही है. अब कंपनी इसे बाजार में उतारने की अंतिम तैयारियों में लगी हुई है.

पिछले कुछ दिनों में इस कार के अपडेटेड वर्जन को कई बार स्पॉट किया जा चुका है. अगर कंपनी इस कार को नवंबर में लॉन्च करने वाली है, तो इसका मतलब है कि ये कार लगभग तैयार हो चुकी होगी. आइए जानते हैं नई टोयोटा इनोवा हायक्रॉस में क्या कुछ खास होने वाला है.

क्या होगा कार में नया?

नई टोयोटा इनोवा हायक्रॉस में हमें रिवाइज्ड फ्रंट फेसिया देखने को मिलेगा. हेडलैम्प्स भी पहले के मुकाबले पतले दिए जाएंगे. एमपीवी का फ्रंट लुक काफी हद तक नई हायलेक्स (Hilux) से इंश्पायर्ड नजर आएगा. हेडलाइट्स को कनेक्ट करने के लिए कंपनी एक चौड़ी ब्लैक स्ट्रीप का इस्तेमाल करेगी. इसके बीच में हमें टोयोटा का लोगो दिखेगा.

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वहीं कार का फ्रंट एंड ज्यादा अपराइट नजर आएगा. इसकी वजह से ये कार एमपीवी के मुकाबले एसयूवी जैसी ज्यादा नजर आएगी. बंपर और फॉग लैम्प की पोजिशन को भी रिवाइज किया जाएगा. अलग-अलग वेरिएंट्स में हमें अलग-अलग व्हील्स देखने को मिलेंगे. कंपनी इसमें 16 इंच से 18 इंच के एलॉय व्हील्स दे सकती है. एलॉय व्हील्स का डिजाइन भी बदलेगा.

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रियर की बात करें, तो टेललैम्प्स को भी रिवाइज किया जाएगा. इसमें एलईडी एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं. हालांकि, टेलगेट के डिजाइन में बदलाव नहीं किया जाएगा. इंटीरियर में भी बड़े बदलावों की उम्मीद नहीं है. हमें मौजूदा मॉडल से थोड़ी अलग अपहोल्स्ट्री देखने को मिल सकती है.

इंटीरियर और इंजन

कार में पहले से ही कई सारे फीचर्स मिलते हैं. अपडेटेड इनोवा हायक्रॉस में बड़ी टचस्क्रीन वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम, अपडेटेड ड्राइवर डिस्प्ले, एक अपडेटेड 360 डिग्री कैमरा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पैनोरोमिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलेंगी.

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कार के इंजन और ट्रांसमिशन में कोई बदलाव नहीं मिलेगा. ये कार 2.0 लीटर के पेट्रोल और 2.0 लीटर हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आएगी. नॉन-हाइब्रिड सेटअप 173 पीएस की पावर और 204 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. इसके साथ सीवीटी गियरबॉक्स मिलेगा. वहीं हाइब्रिड वर्जन 184 पीएस की पावर ऑफर करेगा.

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