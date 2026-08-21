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Tata Punch से Harrier तक सस्ते में खरीदने का मौका, 10 दिनों के बाद बढ़ जाएंगी कीमत

टाटा मोटर्स ने अपनी कारों की कीमतों को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. अगले महीने की शुरुआती से टाटा की कारों के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. इस बढ़ोतरी का असर टाटा मोटर्स के पूरे पोर्टफोलियो पर पड़ेगा. यानी ICE और ईवी दोनों ही तरह की कारें महंगी होंगी. टाटा कारों की एक्स-शोरूम कीमतों में 25 हजार तक का इजाफा होगा.

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Tata Motors ने अपनी सभी कारों को महंगा करने का ऐलान कर दिया है. (Photo: Tata Motors)
Tata Motors ने अपनी सभी कारों को महंगा करने का ऐलान कर दिया है. (Photo: Tata Motors)

नई टाटा कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगस्त में खरीद लेना ही फायदे का सौदा होगा. क्योंकि अगले महीने यानी सितंबर से कारों की कीमतें बढ़ने वाली हैं. टाटा मोटर्स ने ऐलान किया है कि 1 सितंबर से उनकी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक कारों की कीमतें बढ़ेंगी. 

यानी टाटा मोटर्स की सभी कारों की कीमतों में 25 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी होगी. ये इजाफा एक्स-शोरूम कीमत पर होगा. कंपनी ने गाड़ियों की कीमतों में हुए इस इजाफे की वजह ज्यादा इनपुट कॉस्ट और लगातार बढ़ती महंगाई को बताया है. 

इस इजाफे का असर टाटा मोटर्स की सभी कारों पर पड़ेगा. हालांकि, कंपनी ने ये नहीं बताया कि किसी एक मॉडल की कीमत पर कितना असर होगा. आने वाले दिनों में हमें इसकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी. 2026 में कार कंपनियां लगातार अपनी गाड़ियों को महंगा कर रही हैं. 

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टाटा ने क्यों बढ़ाई कीमतें?

इस बढ़ती महंगाई की वजह कमोडिटी प्राइस का बढ़ना है. वित्तवर्ष 2027 की पहली तिमाही में टाटा मोटर्स ने 4.5 परसेंट की बढ़ोतरी कमोडिटी कॉस्ट में रिकॉर्ड की है. वहीं कंपनी का अनुमान है कि वित्तवर्ष की दूसरी तिमाही में 3 परसेंट का इजाफा और देखने को मिल सकता है. 

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टाटा मोटर्स के प्राइस हाइक का असर पूरे पोर्टफोलियो पर पड़ेगा. फिलहाल कंपनी के इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) पोर्टफोलियो में टियागो, टिगोर ,पंच, अल्ट्रोज, नेक्सन, कर्व, सिएरा, हैरियर और सफारी आती है. साथ ही कंपनी का इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो भी लगातार बढ़ रहा है. भारतीय बाजार मे टाटा मोटर्स के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कारों का पोर्टफोलियो है.

टाटा मोटर्स की जुलाई में सेल? 

जुलाई में टाटा पंच कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है. कंपनी ने जुलाई में पंच की 21,313 यूनिट्स को बेचा है. वहीं नेक्सन दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली टाटा कार है. इस एसयूवी की जुलाई में 17,471 यूनिट्स बिकी हैं. टियागो की 7,429 यूनिट्स कंपनी ने जुलाई में बेची हैं. 

यह भी पढ़ें: KIA Sorento: ऐसी होगी ब्रांड की पहली हाइब्रिड SUV, लॉन्च से पहले देखें तस्वीरें

वहीं सिएरा की जुलाई में 6,327 यूनिट्स बिकी हैं. हैरियर की 3301 यूनिट्स, अल्ट्रोज की 2862 यूनिट्स, कर्व की 1697 यूनिट्स, सफारी की 1453 यूनिट्स और टिगोर की 758 यूनिट्स जुलाई में बिकी हैं. जुलाई में टाटा ने कुल 62,611 यूनिट्स बेची हैं.

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