Kitchen Vastu Tips: खाली हो जाएगी पैसे की तिजोरी! आज ही हटा दें किचन स्लैब से ये 4 चीजें

Kitchen Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में किचन को घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, क्योंकि यह परिवार के स्वास्थ्य और समृद्धि का केंद्र होता है. किचन का सबसे अहम हिस्सा होता है किचन स्लैब यानी रसोई का प्लेटफॉर्म, जिस पर हम भोजन बनाते हैं. वास्तु के अनुसार, किचन स्लैब पर रखी हर वस्तु सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है.

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अक्सर हम अनजाने में किचन स्लैब पर कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं, जो वास्तु दोष का कारण बनती हैं. इससे न केवल आर्थिक तंगी आती है, बल्कि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है और घर में कलह रहने लगती है. आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार वे कौन-सी 4 चीजें हैं, जिन्हें किचन स्लैब पर रखना अत्यंत अशुभ माना जाता है.

गीला कपड़ा (Wet Cloth or Mop)

वास्तु शास्त्र के अनुसार, रसोई के स्लैब पर पोछा या गंदा गीला कपड़ा रखना अशुभ माना जाता है. किचन स्लैब वह पवित्र स्थान है जहां अन्नपूर्णा माँ का वास होता है और भोजन तैयार किया जाता है. उस पर गंदा गीला कपड़ा छोड़ने या रखने से अन्न और अग्नि का अनादर होता है. ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, बरकत खत्म होती है और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

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गंदे या झूठे बर्तन (Dirty or Unwashed Utensils)

बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे खाना बनाने या खाने के बाद गंदे बर्तनों को किचन स्लैब पर ही छोड़ देते हैं, विशेषकर रात के समय. वास्तु शास्त्र के अनुसार, रात भर किचन स्लैब पर झूठे बर्तन रखने से राहु और केतु का अशुभ प्रभाव बढ़ता है. यह घर में नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) को आकर्षित करता है, जिससे अनावश्यक खर्चे बढ़ते हैं, व्यापार में नुकसान होता है और घर की सुख-शांति भंग हो जाती है.

दवाईयां या फर्स्ट एड किट (Medicines or First Aid Kit)

कई बार हम सहूलियत के लिए अक्सर इस्तेमाल होने वाली दवाइयों या फर्स्ट एड बॉक्स को किचन स्लैब पर रख देते हैं. वास्तु के अनुसार, किचन स्लैब पर दवाइयां रखने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कभी खत्म नहीं होती हैं. ऐसा माना जाता है कि किचन वह स्थान है जो हमें ऊर्जा और स्वास्थ्य देता है, लेकिन वहां दवाइयां रखने से यह संदेश जाता है कि घर में बीमारी स्थायी रूप से वास कर रही है. इससे परिवार के सदस्य बार-बार बीमार पड़ते हैं.

टूटे-फूटे बर्तन या कांच की वस्तुएं (Broken Utensils and Glass Items)



किचन स्लैब पर कभी भी कोई टूटा-फूटा बर्तन, दरार वाली क्रॉकरी या टूटा हुआ कांच का सामान नहीं रखना चाहिए. टूटे हुए बर्तन दरिद्रता और दुर्भाग्य की निशानी माने जाते हैं. इन्हें किचन स्लैब पर रखने से घर में धन का आगमन रुक जाता है और जमा पूंजी धीरे-धीरे खत्म होने लगती है. साथ ही, टूटे बर्तनों में भोजन बनाना या रखना मानसिक तनाव और कार्यों में रुकावट का कारण बनता है.

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शुभ फल प्राप्त करने के लिए क्या करें?

- खाना बनाने के बाद और रात को सोने से पहले किचन स्लैब को हमेशा पोंछकर साफ रखें.

- गंदे बर्तनों को स्लैब पर छोड़ने के बजाय तुरंत सिंक में डालें और धोकर उचित स्थान पर रखें.

- दवाइयों को किचन से दूर किसी अलमारी या ड्रॉर में रखें.

- किचन के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) में शुद्ध घी का एक दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है.

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