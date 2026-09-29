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Pahadi style kafuli Recipe: दाल-सब्जी छोड़िए, लंच में अरबी के पत्तों से बनाएं पहाड़ी स्टाइल काफुली, चावल के साथ खाने में आएगा मजा

अरबी के पत्तों के पकौड़े तो आपने खूब खाए होंगे, मगर उत्तराखंड में इन पत्तों की सब्जी बनाई जाती है. इस सब्जी को काफुली कहा जाता है, जो बनाने में बहुत आसन होती है. आइए आपको पहाड़ी स्टाइल में अरबी के पत्तों की काफुली बनाने की रेसिपी बताते हैं.

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अरबी के पत्तों की सब्जी बनती है. (PHOTO:AI)
अरबी के पत्तों की सब्जी बनती है. (PHOTO:AI)

Pahadi style kafuli Recipe: उत्तराखंड में सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि वहां का खाना भी लोगों को बहुत पसंद आता है, हरी सब्जियों से बनने वाली ट्रे़डिशनल साग होटल में मिलने वाली सब्जियों से भी टेस्टी होता है. वैसे तो पालक और मेथी की खासतौर पर उत्तराखंड में काफुली बनाई जाती है, लेकिन अरबी के पत्तों की भी काफुली तैयार की जाती है. पहाड़ में अरबी के पत्तों को गडेरी के पात कहा जाता है और इसका हरा साग चावलों के साथ लोग खूब मजे से खाते हैं.

अगर आपको भी नई और हरी सब्जियां खाना अच्छा लगता है तो आप लंच में चावलों के साथ में अरबी के पत्तों की काफुली तैयार कर सकते हैं. इसे बनाने में ज्यादा सामग्री भी नहीं लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है. सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरह अरबी के पत्तों से होने वाली जलन भी नहीं लगती है और आप आराम से इस साग का मजा ले पाते हैं. आइए आपको अरबी के पत्तों की काफुली बनाने की रेसिपी बताते हैं. 

अरबी के पत्तों की काफुली बनाने के लिए सामग्री

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  • अरबी के पत्ते (गडेरी के पात) – 8-10
  • चावल का पेस्ट– 1-2 चम्मच
  • लहसुन – 4-5 कलियां
  • हरी मिर्च – 2
  • जीरा – 1/2 चम्मच
  • हल्दी – 1/2 चम्मच
  • धनिया पाउडर – 1 चम्मच
  • नमक – स्वादानुसार
  • तेल – 1-2 चम्मच
  • पानी – जरूरत के अनुसार

कैसे बनाएं अरबी के पत्तों की काफुली?

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  1. सबसे पहले अरबी के पत्तों को अच्छी तरह धोकर उनके डंठल और मोटी नसें निकाल लें. अब पत्तों को बारीक काट लें. अगर चाहें तो इसमें थोड़ा पालक भी मिला सकते हैं.
  2. एक पैन में पानी गर्म करें और कटे हुए पत्तों को डालकर अच्छी तरह पका लें. अरबी के पत्तों को अच्छी तरह पकाना जरूरी है, ताकि इनकी प्राकृतिक जलन कम हो जाए.
  3. अब पके हुए पत्तों को थोड़ा ठंडा करके मिक्सी में डालें और हल्का दरदरा पीस लें. बहुत ज्यादा बारीक पेस्ट बनाने की जरूरत नहीं है. एक कटोरी में चावल का आटा लें और उसमें थोड़ा पानी डालकर पतला घोल तैयार कर लें.
  4. अब कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करें. इसमें जीरा डालें और फिर बारीक कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च डालकर हल्का भून लें. इसके बाद हल्दी और धनिया पाउडर डालें. मसाले जलें नहीं, इसके लिए तुरंत थोड़ा पानी डाल दें. अब इसमें पिसे हुए अरबी के पत्ते डालकर अच्छी तरह मिलाएं.
  5. इसके बाद चावल को सिलबट्टे पर पानी डालकर दरदरा पीस लें और उसका घोल काफुली में डालकर अच्छी तरह से मिला दें.
  6. जरूरत के अनुसार पानी डालकर काफुली को मिडिम फ्लेम पर कुछ देर पकने दें. जब साग गाढ़ा और अच्छी तरह पक जाए तो इसमें स्वादानुसार नमक डालें. करीब 8 से 10 मिनट पकाने के बाद गैस बंद कर दें. 

इस तरीके से परोसें काफुली

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गरमा-गरम अरबी के पत्तों की काफुली को सादे चावल के साथ परोसें. इसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं. अरबी के पत्तों के अलावा आप पालक, मेथी, कद्दू के पत्तों से भी काफुली बना सकते हैं. 

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