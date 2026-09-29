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गोरखपुर चौरी चौरा मर्डर-सुसाइड मिस्ट्री: 15 साल के शिवा की हत्या और श्याम की खुदकुशी! आखिर खंडहर में ऐसा क्या हुआ था?

यूपी के गोरखपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. रेलवे ट्रैक पर सातवीं क्लास के एक स्टूडेंट का कटा हुआ शव मिला. पुलिस ने गहनता से जांच की तो पता चला कि वह एक दिन पहले अपने 15 वर्षीय दोस्त के साथ जलकल विभाग के खंडहरनुमा कमरे की ओर गया था. लेकिन बाद में उस दोस्त की भी लाश मिली. फिलहाल, इसे हत्या के बाद आत्महत्या का केस माना जा रहा है.

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जलकल परिसर के खंडहरनुमा कमरे से मिला शिवा का शव (Photo: ITG)
जलकल परिसर के खंडहरनुमा कमरे से मिला शिवा का शव (Photo: ITG)

गोरखपुर के चौरीचौरा थानाक्षेत्र में दोस्त की हत्या और फिर आत्महत्या का सनसनीखेज मामला पुलिस के लिए चुनौती बन गया है. पुलिस को शक है कि चौरी टोला भरटोलिया के रहने वाले 16 वर्षीय सातवीं के छात्र श्याम राजभर ने पहले गला घोंटकर अपने 15 वर्ष के दोस्त शिवा की हत्या कर दी. उसके बाद खुद ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली. दोनों एक ही स्कूल और क्लास में पढ़ते थे. पुलिस हत्या और आत्महत्या की वजह तलाशने में जुटी है.

पुलिस की जांच में सामने आया है कि 23 सितंबर को दोनों एक साथ घर से निकले थे. 24 सितंबर को रेलवे ट्रैक पर श्याम राजभर (17) का शव मिला. अगले दिन 25 सितंबर को जलकल परिसर के एक खंडहरनुमा कमरे से दूसरे दोस्त शिवा (14) का सड़ा हुआ शव मिला था. सीसीटीवी मैं दोनों दोस्त साथ जलकल विभाग के कमरे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. हालांकि शिवा कमरे से बाहर नहीं आता है और श्याम राजभर कमरे से अकेले बाहर आते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ है. पुलिस का दावा है कि श्याम राजभर ने पहले अपने दोस्त शिवा की गला दबाकर हत्या की और उसके बाद ट्रेन के आगे कूद कर आत्महत्या कर ली.

गोरखपुर जिले के चौरीचौरा में शिवा और श्याम 7वीं क्लास में साथ में पढ़ते थे. 23 सितंबर को दोपहर करीब एक बजे शिवा और श्याम चकदेड्या गांव स्थित जलकल परिसर में पहुंचे थे. दोनों के परिसर में प्रवेश करने की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. करीब सवा घंटे बाद श्याम अकेले बाहर निकलता दिखाई दिया. वह कपड़े साफ करते हुए परिसर से निकला और घर चला गया. अगले दिन 24 सितंबर को उसका शव सतहवा के पास रेलवे ट्रैक पर मिला. पुलिस के मुताबिक उसकी मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई.

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जानिए पूरी कहानी 

25 सितंबर को जलकल परिसर के कमरे से शिवा का शव मिला था. शव से दुर्गंध उठने पर आस-पास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की कड़ियां जोड़ीं तो घटना में श्याम की भूमिका सामने आई. अब जांच का केंद्र हत्या की वजह है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों किशोरों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि दोस्ती का रिश्ता अचानक हत्या तक पहुंच गया. घटना से पहले दोनों की गतिविधियों और आपसी संबंधों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.

शिवा के परिजनों का कहना है कि दोनों अच्छे दोस्त थे. उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर श्याम राजभर ने शिव की हत्या क्यों की. हत्या की कोई वजह तो होनी चाहिए. पुलिस गहनता से इस मामले की जांच करे. पुलिस भी परिजनों और दोस्तों से पूछताछ कर हत्या और सुसाइड की वजह पता कर रही है.

शिव की मां मीना ने बताया कि मेरे बेटे को साजिश करके मारा गया है. मेरे लड़के के साथ क्या हुआ, किसने मारा है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए. शिवा के पिता कमलेश राजभर पेंट पालिश का काम करते हैं. उन्होंने किसी से दुश्मनी की बात से भी इन्कार किया है.

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श्याम के पिता रविंद्र राजभर ने बताया कि एक आदमी अकेले किसी को नहीं मार सकता है. मेरे बेटे की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली है. बताया जा रहा है कि उसने शिवा का गला घोटकर हत्या किया है. लेकिन यकीन नहीं हो रहा है. दोनों हमेशा साथ ही घूमते थे, फिर ऐसा कैसे हो सकता है.

इस संबंध में एसपी नॉर्थ राजेश घुनावत ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से श्याम द्वारा शिवा की गला घोंटकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है. अगले दिन श्याम की इंटरसिटी ट्रेन से कटकर मौत हुई. हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं है. परिजनों से पूछताछ कर घटना के कारण का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

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