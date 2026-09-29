शहजाद पूनावाला संग कैमरे पर हाथापाई, जमीन पर पटका-फाड़े गए कपड़े, टीम बोली- उन पर अटैक हुआ

वीरेंद्र सहवाग के शो 'राइज एंड फॉल 2' में पहले ही दिन से हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में शहजाद पूनावाला और रियलिटी शो स्टार सिवेत तोमर के बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिली. सिवेत ने शहजाद संग मारपीट की और उनके कपड़े तक फाड़ दिए. शो में हुई हिंसा पर अब शहजाद पूनावाला की टीम का रिएक्शन सामने आया है.

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क्या बोली शहजाद की टीम?

पूनावाला की टीम ने सोशल मीडिया पोस्ट जारी करके शो में शहजाद को दी गई गालियां और उनपर हुए अटैक पर बात की है. बयान में लिखा है- उन्होंने उन्हें गालियां दीं, वो चुप रहे. उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, वो चुप रहे. फिर उन्होंने उन्हें मारा, तब भी वो चुप रहे.

पोस्ट में आगे लिखा है- शहजाद ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था. उनकी मां बुजुर्ग हो रही हैं. विचारधारा के मतभेदों के कारण उनके भाई के साथ भी उनके रिश्ते ठीक नहीं हैं. वो इस शो में खेलने, काम करने और अपनी रोजी-रोटी कमाने आए हैं, लेकिन फिर भी आपने उन्हें गालियां दीं और पीछे से उनपर अटैक किया.

शहजाद की टीम ने आगे कहा कि वो शो में सभी के साथ इज्जत से पेश आ रहे हैं और कोई भी हमला उनके हौसले को तोड़ नहीं सकता. टीम ने लिखा- जब आपने उन्हें अपनी बातों से उकसाया, तब भी शहजाद ने मैच्योरिटी से जवाब दिया और सभी का सम्मान किया. यह आपके बारे में ज्यादा बताता है, न कि उनके बारे में. जनता सब देख रही है. आप उन्हें गालियां दे सकते हैं, उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर सकते हैं या उन्हें नीचे गिरा सकते हैं, लेकिन आप उनके हौसले को नहीं हरा सकते. वो हर दिन पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरेंगे.

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क्यों हुई हाथापाई?

दरअसल, रूलर्स खिलाड़ियों को किसी एक कमोर रूलर का नाम बताना था. शहजाद ने सिवेत का नाम लिया. उनके मुताबिक, सिवेत का गालियां देना और एग्रेशन दिखाना उन्हें पसंद नहीं है. शहजाद की इस बात पर सिवेत भड़क गए. दोनों के बीच फिर लड़ाई हो गई. सिवेत ने गुस्से में शहजाद को धक्का दिया, जिसकी वजह से वो जमीन पर धड़ाम से गिर गए. इतना ही नहीं सिवेत ने शहजाद का कुर्ता पकड़कर घसीटा, खींचतान में शहजाद के कपड़े भी फट गए. हालांकि, हिंसा करने पर सिवेत को शो से बाहर कर दिया गया है.

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