TATA-Maruti और Hyundai को टक्कर, CNG कार लाने की तैयारी में है ये कंपनी, लॉन्च करेगी SUV

स्कोडा भारतीय बाजार में फिलहाल पेट्रोल कारें बेच रहा है. लेकिन कंपनी फ्यूचर में मल्टीपल पावरट्रेन लाने की तैयारी कर रहा है. ब्रांड ने कन्फर्म कर दिया है कि अगले साल डीजल इंजन के साथ सुपर्ब लॉन्च होगी. वहीं कंपनी एक इलेक्ट्रिक कार भी लेकर आ रहा है, जो 2027 में भारत में लॉन्च होगी.

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इन सब के बीच स्कोडा की तैयारी सीएनजी को लेकर भी है. कंपनी सीएनजी पावरट्रेन को 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आने की तैयारी कर रहा है. इस इंजन के साथ कायलॉक, स्लाविया और कुशाक आती हैं. यानी इन तीनों ही गाड़ियों में हमें सीएनजी का विकल्प देखने को मिल सकता है. सीएनजी इंजन की एंट्री से स्कोडा भारतीय बाजार में टाटा, मारुति और हुंडई को टक्कर दे पाएगी.

ऑटोकार प्रोफेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, स्कोडा इंडिया ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता ने बताया, '1.0 लीटर इंजन और एमक्यूबी ए0-आईएन (MQB A0-IN) प्लेटफॉर्म कायलॉक, स्लाविया और कुशाक में कॉमन है. इसलिए इन तीनों ही प्रोडक्ट्स के लिए संभावनाएं खुली हुई हैं.'

CNG कार लाने की तैयारी में है ब्रांड

सीएनजी पर बात करते हुए उन्होंने बताया, 'मिडिल ईस्ट संकट और इथेनॉल ब्लेंडिंग ने कंज्यूमर्स के पेट्रोल पर भरोसे को चोट पहुंचाई है, इससे मार्केट शेयर कम हुआ है. मार्केट में बने रहने के लिए हमें विकल्प लाने होंगे.' उन्होंने कहा कि कायलॉक का सेगमेंट हमारे लिए प्रमुख है, जहां हम सीएनजी लाने की कोशिश कर रहे हैं.

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सीएनजी को लेकर स्कोडा की चुनौती फ्यूल एफिशिएंसी के साथ परफॉर्मेंस को बनाए रखना है. उन्होंने बताया, 'पेट्रोल की तुलना में सीएनजी पर कंज्यूमर्स 10 से 15 परसेंट की परफॉर्मेंस ड्रॉप को स्वीकार कर लेते हैं.' स्कोडा का 1.0 लीटर वाला थ्री सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन 115 एचपी की पावर और 178 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है.

आशीष गुप्ता का मानना है कि कंज्यूमर्स सीएनजी कारों को ज्यादा कीमत पर भी खरीद सकते हैं. उन्होंने बताया कि सही जगह पर सही कार के लिए जगह होती है. यहां तक की ऐसे प्रीमियम कस्टमर्स भी हैं, जो आर्थिक फायदों के लिए सीएनजी कार चाहते हैं.

इलेक्ट्रिक की होगी 2027 में एंट्री

फिलहाल कायलॉक की कीमत 7.59 लाख रुपये से शुरू होकर 12.99 लाख रुपये तक जाती है. वहीं कुशाक की कीमतें 10.99 लाख रुपये से शुरू होकर 18.99 लाख रुपये तक जाती है. स्लाविया फेसलिफ्ट की कीमतों का ऐलान कंपनी ने अभी किया नहीं है. ये देखना दिलचस्प होगा कि स्कोडा सीएनजी इंजन को इन कारों में कैसे जोड़ेगी.

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जहां तक बात इलेक्ट्रिक स्कोडा की है, तो कंपनी अपने ग्लोबल पोर्टफोलियो से लिमिटेड नंबर में इलेक्ट्रिक कार को भारत लाने की तैयारी कर रहा है. आशीष गुप्ता ने बताया कि कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ईवी कारों की जरूरत सिर्फ जरूरी नियम पालन करने के लिए नहीं चाहिए. बल्कि ईवी मार्केट में बने रहने के लिए भी ये जरूरी है. स्कोडा पीक (Peaq) को कंपनी भारत में अगले साल लॉन्च कर सकती है.

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