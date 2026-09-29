चलती ट्रेन से उतरने लगी महिला, पटरी के नीचे जा गिरी... 5 मिनट में RPSF ने बचाई जान

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जंक्शन पर एक महिला यात्री की जान उस वक्त खतरे में पड़ गई, जब वह चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगी. संतुलन बिगड़ने के बाद महिला प्लेटफॉर्म पर गिर गई और ट्रेन के नीचे फंस गई. कुछ ही मिनटों में RPSF के जवानों ने मोर्चा संभाला और महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

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घटना प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की है. प्रयागराज एक्सप्रेस स्टेशन से रवाना हो रही थी. इसी दौरान महिला ने चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की. संतुलन बिगड़ने के बाद वह प्लेटफॉर्म पर गिर गई और ट्रेन के नीचे चली गई.

महिला को ट्रेन के नीचे फंसा देखकर रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स यानी RPSF के जवान तुरंत एक्शन में आए. RPSF की दूसरी बटालियन के असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर महेश कुमार हरितवाल के साथ कॉन्स्टेबल प्रवेश कुमार और बसंत ने पहले इमरजेंसी चेन खींचकर ट्रेन को रुकवाया.

ट्रेन रुकने के बाद तीनों जवान महिला तक पहुंचे. उन्होंने बेहद सावधानी से महिला को ट्रेन के नीचे से बाहर निकाला. पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 5 मिनट में पूरा कर लिया गया.

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इस पूरी घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में RPSF जवानों को तेजी से मौके पर पहुंचकर महिला को बचाते हुए देखा जा सकता है. समय पर हुई कार्रवाई की वजह से एक संभावित बड़ा हादसा टल गया.

रेलवे के मुताबिक, यह कार्रवाई RPSF के 'ऑपरेशन जीवन रक्षा' के तहत की गई. इस अभियान का उद्देश्य रेलवे परिसर और ट्रेनों में संकट की स्थिति में यात्रियों की मदद करना और उनकी जान बचाना है.

रेस्क्यू के बाद महिला यात्री ने RPSF जवानों का आभार जताया. उन्होंने जवानों की हिम्मत और तेजी से की गई कार्रवाई की सराहना की.

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(इनपुट: आनंद राज)